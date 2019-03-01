Государство Март 01, 2019 | Автор : admin

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе официального визита в Иран 27 февраля в спортивно-культурном центре “Арарат” встретился с представителями армянской общины Исламской Республики. Премьер-министр поделился селфи с армянской общиной на своей странице в Facebook.

В интервью ИРНА Никол Пашинян, говоря об армянской общине Ирана, отметил: “Сильная и яркая диаспора является одним из столпов развития Армении. Армянские общины, живущие в разных частях света и ставшие неотъемлемой частью жизни страны, являются своего рода мостом для укрепления двусторонних отношений. Исключением не является также армянская община Ирана, которая имеет многовековую историю. Она внесла практический вклад в развитие социальной, экономической и культурной жизни Ирана, а также с самого начала восстановления независимости Армении стала фактором, способствующим развитию наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине. Хочу особо подчеркнуть заботливое отношение властей Ирана к армянским культурным ценностям”.