Экономика Март 01, 2019 | Автор : admin

Компания “Газпром Армения”, откликнувшись на публикацию ”Национального центра исследований общественной политики”, представила разъяснения по поводу организации процесса закупок. АРМЕНПРЕСС представляет разъяснения, предоставленные компанией.

В последние дни в прессе появилась публикация “Национального центра исследований общественной политики”, согласно которой указанный центр, изучив деятельность некоторых организаций сферы общественных услуг в 2015-2018 годах, пришел к выводу, что указанные организации не представляют отчеты о закупках или не осуществляют закупки согласно порядку, установленному законом РА “О закупках”.

В частности, в публикации отмечается, что ЗАО “Газпром Армения” с 2016 года не представляет отчеты. “Не касаясь качества осуществленных Центром “исследований” и не имеющих никакого отношения к требованиям действующих правовых актов, регулирующих сферу закупок, сообщаем, что ЗАО “Газпром Армения” как организацию процесса закупок, так и общественную отчетность, связанную с этим процессом, обеспечивает исключительно в соответствии с положениями действующих правовых актов. Итак.

Согласно закону РА “О закупках” и порядку, утвержденному Решением Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения N207А от 25.06.2014 года, ЗАО “Газпром Армения” представляет отчет о произведенных закупках в Комиссию по регулированию общественных услуг Республики Армения не только в годовом разрезе (как указано в публикации), но и за каждый квартал -до 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, который подвергается мониторингу Комиссии.

ЗАО “Газпром Армения”, согласно указанному порядку, представляет эти отчеты, начиная с 1 июля 2014 года и по сей день (в том числе с 2016 по 2018 годы), никаких нарушений не имеет, следовательно, факт “в результате изучения выявленных обстоятельств” непредставления указанных отчетов в 2016 году — дезинформация.

Вообще, полная информация о процессе закупок со стороны ЗАО “Газпром Армения” (публикация плана закупок, заявлений о проведении тендера на закупку, иных сведений) публикуется в установленном порядке и в установленные сроки, размещается как на сайте Министерства финансов РА gnumner, так и на официальном сайте компании.