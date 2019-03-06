Регион Март 06, 2019 | Автор : admin

В канун праздника Бун Барекендан в действующих храмах Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви отслужили литургию. Об этом сообщили из Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви. В частности, в сообщении говорится:

“В кафедральном соборе Грузинской епархии, в церкви Сурб Геворг в Тбилиси, молебен отслужил глава епархии Его Преосвященство епископ Вазген Мирзаханян.

Со словами признательности епископ обратился к иерею Мануку Зейналяну, который направляется на службу в ВС РА, пожелав ему доброй, духовной службы в Армянской армии и подарив ему картину с видами Тбилиси.

Празднику Барекендан был посвящен и фестиваль традиционной армянской арисы, который был организован в центре “Айартун” членами Союза армянок Грузии “Шушаник”.

Этот красивый праздник тбилисская община отмечает с 2012 года. Ныне он превратился в общенародное празднество. Организованное по этому случаю богатое угощение состоялось в Центре — в зале им. Галуста Гюльбенкяна. Приготовленную своими силами и своим способом арису представили ресторан “Маисбар”, приходская школа им. Св. Мовсеса Хоренаци центра “Айартун”, воспитанники воскресной школы, хор “Св. Нерсес Шнорали”, ансамбль “Тарон”, члены Союза армянок Грузии “Шушаник”, ансамбля дудукистов, ансамбля барабанщиков, члены молодежного крыла Грузинской епархии, добровольцы и др.”.