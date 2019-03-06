Регион Март 06, 2019 | Автор : admin

Иранское СМИ раскрыло очередное проявление осуществляемой Азербайджаном на государственном уровне лживой пропаганды, поставив этим в позорное положение посла Азербайджана в Иране Буниада Гусейнова.

Иранский сайт “Азариха” раскрыл, что на фотовыставке, организованной в Тегеране посольством Азербайджана в связи с событиями в Ходжалу, была показана фотография, свидетельствующая о Геноциде армян 1915г. в Османской Турции.

“Странный случай произошел на проходившей в этом году вТегеране фотовыставке, организованной посольством Баку, в которой участвовали посол этой страны и несколько бывших иранских дипломатов, работавших в Баку. Странно то, что выставленные в галерее некоторые фотографии были украдены — они фактически относятся к периоду Геноцида армян, осуществленного Османской империей. Правительство Баку представило их как фотографии жертв Ходжалу”, — написал иранский сайт в статье под названием “Лживый пастух”.

Иранский сайт добавил, что на выставке была выставлена фотография женщины, опустившейся на колени перед мертвым ребенком в сухой пустыне, в то время как Ходжалу находится на территории между Агдамом и Аскераном, в полугорной холодной и заснеженной местности. “Исследование фотографии показало, что она изображает депортацию армян в Османской империи в Сирию, Алеппо. Фотография взята из Библиотеки Конгресса США”, — написано на сайте. На сайте также написано, что в последние годы Турция и Баку, раздувая трагедию в Ходжалу, пытаются приравнять эти события к Геноциду армян в Османской империи.