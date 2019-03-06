Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего официального визита в Брюссель подтвердил позицию официального Еревана о важности и необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров. Выступая в Комитете Европарламента по иностранным делам, Пашинян отметил, что реальный прогресс в мирном процессе по карабахскому урегулированию будет возможен только тогда, когда представители Арцаха сядут за стол переговоров, и их голос будет учтен.

Люди в этом горном регионе уже более двух десятилетий де-факто живут в независимости. Сегодня там выросло молодое поколение, которое не может себе представить никакой альтернативы независимости. Если мы стремимся к мирному, справедливому и прочному урегулированию конфликта, народу Нагорного Карабаха должна быть предоставлена возможность самому решать свое будущее. Я не могу представлять народ Нагорного Карабаха. В качестве премьер-министра у меня есть мандат только граждан Армении, а не армянского населения Нагорного Карабаха, которое имеют свою конституцию и формирует свое правительство”, — сказал Н.Пашинян. Он подчеркнул важность конструктивного и сбалансированного подхода Европейского союза к нагорно-карабахскому конфликту: “По нашему мнению, международное сообщество должно и впредь поддерживать миротворческие усилия Минской группы ОБСЕ, особенно с четким месседжем о том, что применение силы недопустимо. Мы убеждены, что урегулирование конфликта подразумевает необходимость уважения права народа Нагорного Карабаха на самоопределение“.

Подтверждение этой позиции Еревана примечательно в контексте готовящейся встречи лидеров Армении и Азербайджана, которую анонсировали сопредседатели Минской группы ОБСЕ в заявлении по итогам визита в Ереван и Баку в конце февраля. По словам посредников, Пашинян и Алиев согласились встретиться в ближайшее время. Однако о конкретной дате и месте встречи пока не сообщается. По-прежнему ничего неизвестно и о повестке предстоящей встречи, что в очередной раз породило в армянском обществе разного рода толки и подозрения о возможных односторонних уступках с армянской стороны. Масла в огонь подлили бывшие американские сопредседатели МГ Ричард Хогланд и Джеймс Уорлик, ни с того ни с сего заговорившие о так называемом “Плане Лаврова”, существование которого в свое время ими же вроде как отрицалось. Так или иначе, а американские экс-сопредседатели в интервью “Голосу Америки” говорили о наработанных посредниками за многие годы базовых принципах, то бишь Мадридских, предусматривающих серьезные односторонние территориальные уступки армянских сторон. Подспудно проводилась мысль о необходимости воспользоваться произошедшими в Армении внутриполитическими изменениями и выйти на скорейшее урегулирование конфликта. На этом фоне в армянской общественности росло недоумение, о чем, собственно, будут вести переговоры Пашинян и реваншистски и милитаристски настроенный Алиев, воспринимающий в штыки любую армянскую инициативу.

Сам Пашинян на встрече с армянской общиной Ирана заявил, что встреча с Алиевым будет без повестки дня, но одной из ее важных составляющих станет переговорный формат. “Пока мы не пришли к согласию о формате переговоров, эти контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, как премьер-министр Республики Армения. Но я не выступаю от имени Арцаха, потому что у Республики Арцах есть своя власть”, — заявил Пашинян. Он обратил внимание, что о взаимных уступках почему-то спрашивают только Армению. “Мы говорим: а почему вы не спрашиваете о том же самом Азербайджан? Они готовы или нет? Азербайджан каждый день говорит о конфликте на языке угроз. И, если кто-то думает, что вопрос можно решить угрозами, он жестоко ошибается. И ошибается именно потому, что имеет дело с армянами всего мира”, — добавил премьер-министр Армении.

В те же дни глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и президент Арцаха Бако Саакян посетили линию соприкосновения в зоне азербайджано-арцахского конфликта. Конкретно — территорию к югу от Гадрута, примыкающую к реке Аракс, где, согласно Общественному телевидению Арцаха, строится новое поселение — Араксаван, со 150 домами и строениями общинного значения. После чего Артур Ванецян заявил на брифинге: “Программа, которую мы называем программой перезаселения, по моей и по нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на теме о том, что “земли вернут, будут вести переговоры, уступят” и т.д. в результате реализации этой программы мы направим четкий посыл всему армянскому народу и всему миру о том, что у нас нет намерения сдавать и пяди земли, наоборот, на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать на нашей земле”.

Позднее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в эфире Общественного ТВ подчеркнул, что премьер-министр Пашинян будет осуществлять свои функции исключительно в рамках мандата, данного ему гражданами Армении на парламентских выборах. По его словам, Армения в любом случае не отказывалась от своих обязательств в качестве стороны переговоров, а также “была и остается основным гарантом безопасности Арцаха, поскольку нет никакого иного механизма безопасности, чем нынешнего, построенного нашими руками”. Он отметил, что ключевым вопросом для армянской стороны является вопрос безопасности, конкретно физической безопасности населения Арцаха. “Говоря о статусе, мы подчеркиваем именно это — приоритетом является безопасность. Ситуация, чтобы мы вновь поставили под угрозу жизнь наших соотечественников в Арцахе, их физическое существование, исключена”, — заявил министр, подчеркнув, что возврата к прошлому нет и не может быть.

Что касается переговорного процесса, то, как отметил глава внешнеполитического ведомства Армении, в настоящий момент переговоров вокруг какого-либо документа не ведется. Напомнив, что, начиная с мая, армянская сторона ни на один момент не задержала переговорный процесс, министр отметил, что делалось это с целью включиться в процесс и конкретизировать те подходы, которые имеет новое правительство Армении в вопросе мирного урегулирования.

Не ожидавший подобного поворота-разворота, Азербайджан провизжал нечто вроде “попытки армянской стороны сорвать переговоры” и официально, на уровне завотделом по вопросам внешней политики администрации президента АР Хикмета Гаджиева, отказался вести переговоры с Арцахом и стал апеллировать к сопредседателям МГ, ОБСЕ и ООН в надежде добиться от них “осуждения поведения Армении”. Правда, при всем при этом заявлений об отказе Алиева от встречи с Пашиняном пока не было. Так что, интрига в процессе сохраняется. Что, впрочем, не должно помешать армянским сторонам приступить к выработке и осуществлению подготовительных шагов по формированию предпосылок для принуждения Баку к согласию на переговоры со Степанакертом.