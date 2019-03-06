Первый армянский завод по сборке телевизоров готовится к выпуску своей первой продукции. Речь идет о компании IMG, старт деятельности которой был дан в начале декабря прошлого года. Само предприятие, расположенное в общине Мердзаван Армавирской области, было основано на средства сирийского бизнесмена армянского происхождения Артина Варданяна и ливанского предпринимателя Николаса Тавиля, являющегося также руководителем мусороуборочной компании “Санитек” в Армении.

От сборки до самостоятельного производства бытовой техники

На вопрос, что стало причиной создания подобного предприятия именно в Армении, инвесторы в качестве основного аргумента выделяют благоприятное географическое расположение нашей страны, с точки зрения реализации своей экономической стратегии. Это выгодно как в плане работы с российским рынком, поясняют они, так и перспективно для выхода на рынки Грузии и Ирана.

Плюс ко всему, по словам г-на Тавиля, развивающиеся страны всегда очень привлекательны для иностранных инвесторов.

Изначально инвестиционный проект компании был рассчитан на несколько этапов, на первом из которых запланированы инвестиции в объеме порядка 4,5 млн долларов. Количество новых рабочих мест на этой стадии составит порядка 80 человек, а производственные мощности завода достигнут примерно 126 тыс. единиц бытовой техники — от телевизоров и стиральных машин до кондиционеров и холодильников, предусмотренных как для внутреннего рынка, так и экспорта в соседние страны. На этом этапе планируется только сборка бытовой техники на основе импортируемых запчастей из Южной Кореи и Китая. На сегодня компания сотрудничает с корпорацией Samsung, используя ее компоненты. Причем все оборудование на предприятии было заранее осмотрено и заверено специалистами Samsung, поэтому в дальнейшем в IMG могут использовать не только запчасти от компании Samsung, но и других производителей.

Далее, уже на втором этапе, примерно через два года, инвесторы намерены производить в Армении отдельные запчасти, а на третьем — полностью приступить к самостоятельному производству. По их расчетам, комплексная организация производства в Армении станет возможной года через четыре, если, конечно, все предыдущие этапы будут реализованы успешно.

Первой продукцией предприятия станут телевизоры, которые, как нам отметили в самой компании, сойдут с конвейера во второй половине этого месяца. Пока название не официальное, но руководство компании намерено выпустить технику под брэндом “Адамян” в честь одного из первых в мире разработчиков цветного телевизионного сигнала — известного инженера Ованеса Адамяна. Тем самым, уточняют в компании IMG, производители подчеркнут свою нацеленность на армянские технологии.

Пока основной акцент в плане сбыта продукции поставлен на внутренний рынок. К экспортным поставкам за рубеж компания планирует приступить спустя определенное время после реализации техники внутри Армении. Что касается соотношения цены и качества, то продукция нового завода, как уверяют его собственники, будет соответствовать международным критериям при том, что стоимость техники окажется вполне доступной для армянских потребителей.