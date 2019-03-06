С возобновлением после зимнего перерыва чемпионата Армении по футболу в высшей лиге чемпионская гонка разгорелась с новой силой.

В очередном 20 туре лидер первенства и действующий чемпион “Алашкерт” в родных стенах проиграл со счетом 1:2 “Пюнику”. С учетом неудачи на финише первого круга алашкертцы потерпели второе подряд поражение. Не избежал потери очков один из ближайших преследователей лидера “Бананц”, сыгравший вничью с “Арцахом” (1:1). Примечательно, что до этого арцахцы в последний раз зарабатывали очко в начале ноября прошлого года. А вот “Арарат-Армения” довела победную серию до четырех матчей. В отчетном матче команда разгромила со счетом 4:1 просто “Арарат” — то бишь без приставки. Поединок же между гюмрийским “Шираком” и ванадзорским “Лори” завершился без взятия ворот.

Ситуация в турнирной таблице сложилась следующая: “Алашкерт” — 33, “Бананц” — 30, “Пюник” — 30, “Арарат-Армения” — 29, “Лори” — 26, “Ширак” — 23, “Гандзасар-Капан” — 22, “Арцах” — 13, “Арарат” — 13 очков. Стоит отметить, что капанцы и арцахцы провели на матч меньше остальных команд.