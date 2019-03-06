Дзюдоист Степа Дарбинян завоевал бронзовую медаль на розыгрыше Кубка Европы среди юношей в Анталии.

Наш спортсмен, выступая в весовой категории до 60 кг, одержал пять побед и потерпел одно поражение. Таким образом, воспитанник армавирской спортшколы повторил прошлогодний результат, зафиксированный на том же турнире. На сей раз в его весовой категории выступили 57 спортсменов. Всего нашу страну в этом соревновании представляли пять дзюдоистов.