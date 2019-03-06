Развитие атлетических видов спорта в Армении находится под серьезной угрозой. Последователи “королевы спорта” рискуют лишиться своей единственной базы в столице и, соответственно, самом крупном городе страны. Сигнал тревоги подал главный тренер сборной Миша Айрапетян, наша беседа с которым началась с подведения итогов первых международных соревнований года.

— Кого из наших легкоатлетов вы выделили бы по итогам первых стартов сезона?

— Как известно, ребята за месяц последовательно выступили в четырех соревнованиях разного класса в Стамбуле. Первым в череде турниров был чемпионат балканских стран среди спортсменов до 20 лет, за которым последовали аналогичное первенство среди взрослых, Кубок Стамбула и мемориал бронзового призера олимпиады 1948 года Рухи Сариальпи. В них приняли участие в общей сложности 14 членов нашей сборной, лучшим из которых стал Левон Агасян, победивший с результатом 16,79 метров в тройных прыжках на последнем из перечисленных турниров. При этом он обновил личный зимний рекорд, который всего на 6 см уступает его достижению летнего сезона. Отрадно, что в трех турнирах капанский атлет стабильно повышал результаты — 16,71, 16,75 и 16,79 метров. Остается, как говорится, удержать темп, что на самом деле чрезвычайно сложно будет сделать.

Похвалы достоин также гюмрийский бегун Ерванд Мкртчян, установивший зимний рекорд Армении на дистанции 3000 метров (7 минут 59,80 секунд) и получивший право участия в чемпионате Европы на крытых аренах. Вместе с тем он улучшил собственный результат в беге на 1500 метров, доведя его до 3 минут 44,55 секунд. А показатели остальных наших атлетов, можно сказать, в пределах ожидаемого.

— С такими результатами на какие места в официальных международных чемпионатах могут рассчитывать Агасян и Мкртчян?

— На медали точно не смогут претендовать, поскольку их результаты пока довольно низки для таких притязаний. Например, в тройных прыжках призовыми считаются результаты за 17 метров, способные как минимум зарезервировать место в первой пятерке. Так что, с нынешним результатом Агасян в лучшем случае пробьется в финальную стадию — не больше. Думаю, на сегодня его пределом является результат в 16,85 метров.

— К моменту публикации нашего интервью будут известны результаты выступлений армянских атлетов в зимнем чемпионате Европы. А какие еще важные турниры ожидают их весной?

— В апреле состоится континентальный чемпионат по метаниям, на который мы запланировали заявить одного участника. Остальные международные старты намечены во второй половине сезона. Дело в том, что в этом году международная атлетическая ассоциация решила вместо привычного августа провести чемпионат мира в октябре. Соответственно были откорректированы и сроки остальных значимых соревнований. Так, командный чемпионат Европы, обычно проводимый в июне, перенесен на начало августа.

— А каковы перспективы участия армянских атлетов в олимпийских играх 2020 года?

— Наиболее реальные шансы попадания на олимпиаду имеют специализирующийся в спринтерском беге Александр Доникян, Левон Агасян и, возможно, Ерванд Мкртчян, который, несмотря на полное отсутствие тренировочных условий в Гюмри, продолжает занятия любимым видом спорта. Другие кандидаты, к сожалению, не просматриваются. Кстати, в зимнем чемпионате Европы планировалось также участие Доникяна, однако он не был допущен к этому первенству. Дело в том, что он живет и тренируется в Сиэтле. Именно постоянное проживание в Штатах и не позволило ему отметить официальный дебют под армянским флагом. Согласно уставу международной федерации, только гражданства данной страны недостаточно, чтобы представлять ее в официальных международных соревнованиях. Для этого требуется, чтобы спортсмен как минимум 2 года проживал в стране, за которую он собирается выступать. У Доникяна же не набралось такого “стажа” проживания в Армении. Наша федерация обратилась в европейскую атлетическую ассоциацию с просьбой сделать Александру исключение, но нам отказали. А ведь с ним мы связываем довольно большие надежды. Доникян пробегает 60 метров за 6,64 секунд. В то время, как результат бронзового призера чемпионата Европы составляет 6,63 секунды. То есть на крупных соревнованиях он реально может претендовать на призовые места.

— Вы затронули тему тренировочных условий. В связи с этим хотелось бы спросить — есть ли сдвиг в затянувшемся на десятилетия вопросе установки современных беговых дорожек?

— К сожалению, ситуация развивается исключительно в негативном ключе. Наши условия с каждым днем только ухудшаются, поскольку давно переживший свой век инвентарь все больше изнашивается. К тому же мы рискуем лишиться своей единственной столичной базы при Спортивном союзе “Айастан” (бывший “Спартак”). По сведениям, руководство футбольного клуба “Арарат” собирается построить на месте этого спорткомплекса чисто футбольный стадион, судьба легкоатлетического сектора в котором остается смутной. С подобной ситуацией мы столкнулись на примере “Республиканского” стадиона, в котором всячески противятся этой идее. В прошлом году приехавших по приглашению нашей федерации иностранных специалистов по беговым дорожкам даже близко не подпустили к этому стадиону, заявив, что он является собственностью Федерации футбола Армении. О стадионе “Раздан” и говорить не приходится — там проблем выше крыши.

— И что же собирается предпринять Атлетическая федерация Армении в сложившейся ситуации?

— Пожалуй, останется обратиться к руководству соседнего с нами цирка. В крайнем случае, можем предпринять публичные акции протеста. Мы намерены сделать все, чтобы не потерять эту спортбазу. В противном случае развитие атлетики в крупнейшем городе страны станет просто невозможным. Наше правительство подчеркивает важность инвестиций. Президент нашей федерации Роберт Эммиян вместе с партнерами готов их обеспечить, но постоянно сталкивается с разными препятствиями. Все предыдущие руководители страны обещали способствовать решению проблемы, которая так и не сдвинулась с мертвой точки. Надеемся, нынешнее правительство будет более последовательным и поможет решить этот острый вопрос, напрямую связанный с привлечением населения к здоровому образу жизни.