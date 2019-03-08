Государство Март 08, 2019 | Автор : admin

Группа гуманитарных саперов, врачей и непосредственных сотрудников службы безопасности, прибывших в Сирию с целью оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, 19 февраля приступила к работам по разминированию.

Как сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы ГНКО, до сих пор армянские специалисты разминировали более 10 510 квадратных метров. “Сотни противотанковых и других типов мин, неустановленные частицы самолета были обнаружены и уничтожены. Врачи, участвующие в гуманитарной миссии, работают в военном госпитале Алеппо и в университетских клиниках. Армянские врачи вместе со своими сирийскими коллегами предоставили пациентам 50 хирургических и 100 терапевтических видов лечения. Проведено 160 клинических, биохимических и гормональных лабораторных исследований. Кроме того, один врач входит в группу по разминированию для оказания медицинской помощи. Гуманитарная помощь сирийскому народу продолжается”, — сказано в сообщении.

Напомним, что группа гуманитарных саперов, врачей и их армянских специалистов по безопасности (83 человека) 8 февраля прибыла на авиабазу “Хмеймим” в Латакии для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу. 10 февраля группа была направлена для гуманитарной миссии в районе Алеппо Маялун, где до 17 февраля были решены вопросы безопасности домашних хозяйств и защиты района. Согласно плану были проведены профессиональные тренинги с персоналом. Группа гуманитарных миссий, в сопровождении представителей Российского центра примирения сторон конфликта в Сирии и командования сил безопасности Алеппо, провела работы по разминированию в районах, расположенных вблизи Ле-Сении и Диман.