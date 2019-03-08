Тема номер один культурной сферы Армении получила свое продолжение. 4 марта в Русском драматическом театре им. К.Станиславского исполняющая обязанности министра культуры РА Назени Гарибян, замминистры культуры РА Ваге Будумян и Тигран Галстян встретились с директорами ГНКО, подведомственных Министерству культуры РА.

Цель встречи — обсудить так называемый “оптимизационный список”, куда попали самые разные подведомственные Министерству культуры ГНКО (об этом мы уже подробно писали в прошлом номере). Ранее Н.Гарибян на эту же тему провела пресс-конференцию для СМИ, хотя следовало бы вначале обсудить этот острый вопрос с главными “бенефициариями” — руководителями культурных учреждений, людьми опытными, профессиональными и горячо болеющими за свои детища и нашу культуру в целом…

В начале встречи Назени Гарибян объявила, что в этом зале собралась команда, и заверила, что в основе их деятельности всегда была и останется общая командная работа.

— Хочу еще раз объявить, что до утечки справки мы не встречались с директорами ГНКО и не обсуждали вопрос изменения статусов этих организаций, поскольку это было всего лишь распоряжение правительства РА, и мы просто выполнили свою работу. В распоряжении главным вопросом была не экономия средств или сокращение штатов, а консолидация ответственности и обеспечение максимального результата против выделяемых государством ресурсов. В основе предложений, направленных на оптимизацию деятельности организаций, рассматривался именно административный сектор.

Назени Гарибян также добавила, что пока не урегулировано соответствующее законодательное поле и не были предложены наиболее эффективные альтернативные модели управления, о закрытии или ликвидации ГНКО не может быть и речи.

Говоря о специалистах, подготовивших справку, Н.Гарибян подчеркнула: “Исследования и рекомендации были сделаны специалистами отраслевых управлений министерства. Были приняты во внимание цели, утвержденные уставами ГНКО, их годовые отчеты, договоры о субсидиях, специфике деятельности и ряд других критериев”.

Эту тему и.о. министра затронула не случайно, так как очень многие руководители ГНКО и заинтересованные лица сферы как раз высказывали сомнения относительно компетентности специалистов, разработавших список. Они утверждают, что после революции в Министерстве культуры появились новые молодые кадры, в том числе и на определенных постах, которые слабо разбираются в сфере культуры и ее тонкостях, не имеют опыта, не знают законы и т.д. И, скорее всего, “оптимизационный список” — результат их поверхностной работы. Иначе трудно объяснить все киксы, которые в качестве аргументации оптимизации ГНКО были приведены в пресловутом документе. Во время встречи Н.Гарибян дала разъяснение по поводу одного из них — замечания директора Театра “Амазгаин” им. Соса Саргсяна Армана Навасардяна относительно того, что в уставе их театра нет отмеченного министром пункта “предоставление площадки новым молодым силам”. Согласно “списку”, этот пункт — одно из обоснований ликвидации “Амазгаина”, работающего на площадке Государственного института театра и кино: его планировалось расформировать, либо оптимизировать со студенческим театром. На это Н.Гарибян ответила, что этого пункта нет в уставе, однако он отмечен в разделе “Наши цели” на официальном сайте театра, что, собственно, и стало причиной расхождения во мнениях.

На самый же волнующий всех директоров вопрос Назени Гарибян четко ответила, что на данный момент вопрос о немедленной реализации предложений, упомянутых в справке, не стоит.

— Но если возникнет такая необходимость, то мы встретимся индивидуально с каждым директором ГНКО и только в случае взаимного согласия мы сможем претворить в жизнь какие-либо изменения. Что касается закона о ГНКО, однозначно могу сказать, что данный закон нужно менять, поскольку в этом законе есть несколько основополагающих пунктов, которые мешают театрам и концертным организациям осуществлять нормальную деятельность и обеспечивать тенденцию развития.

Прозвучавшие в ходе встречи выступления и вопросы руководителей ГНКО были связаны не только с обсуждаемым вопросом. Они также озвучили ряд текущих и вызывающих их обеспокоенность проблем и получили соответствующие разъяснения. В свою очередь директоры ГНКО провели своеобразный и полезный “ликбез” для ответственных лиц сферы. Так, в частности, директор Музея литературы и искусства Е.Чаренца Каро Варданян рассказал о различных функциях музеев (в соответствии с их типами), директор Большого зала филармонии “Арам Хачатурян” Рузан Сирунян — о проблемах с тендерами и препонах, которые для культурных организаций создает Закон РА “О госзакупках”. А вот директор Государственного театра кукол им. Ов.Туманяна Рубен Бабаян представил систему управления театрами в Европе и положительный опыт реформирования законодательства в сфере культуры России.

Музейные же работники говорили о лишении их возможности заниматься издательской деятельностью, что не позволяет им популяризировать свои коллекции и публиковать исследования. В этом контексте заместитель министра Тигран Галстян, коснувшись реформ в музейной сфере, заверил, что “любые изменения должны идти на благо развития сферы и повышение ее эффективности”.

Надо сказать, что никто из присутствующих на встрече руководителей ГНКО не против развития сферы и повышения ее эффективности. Однако, по их словам, оптимизация в сфере культуры в стране, имеющей многовековую культуру, это не детские шалости. К этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью, профессионализмом, путем создания нормальных условий и законов для ее функционирования. Глядишь, и никакая оптимизация не понадобится…