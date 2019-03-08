Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в Баку стал для руководства Азербайджана очередным поводом для того, чтобы поплакаться в международную жилетку на никак не соглашающуюся на урегулирование нагорно-карабахского конфликта по азербайджанскому сценарию Армению.

“Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию. Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван, чтобы был достигнут прогресс в переговорном процессе и обеспечен вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана”, — расплакался на встрече с г-ном Лайчаком президент Азербайджана Ильхам Алиев, перепуганный решимостью Армении вернуть за стол переговоров Арцах, а также заявлением директора Службы национальной безопасности РА Артура Ванесяна о том, что армянские стороны не собираются “сдавать и пяди земли”, а будут заселять и осваивать освобожденные от азербайджанской оккупации армянские земли.

Пока Гейдарыч терроризировал своими жалобами ДП ОБСЕ, главный дипломат Азербайджана Мамедъяров в ужасе набирал телефонный номер российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова. Что ему сказал Попов, история пока умалчивает. А вот Мирослав Лайчак, который на следующей неделе прибудет в Ереван, в ответ на просьбу Мамедъярова задать руководству Армении вопрос “Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?” спокойно ответил: “Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров, признанным всеми сторонами конфликта. Любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной”.

В сложившейся ситуации Алиеву пришлось прибегнуть к старому трюку — извратить слова комиссара ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана. Напомним, что на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении в Брюсселе журналист задал следующий вопрос, обращаясь к Никола Пашиняну и Йоханнесу Хану: “В последнее время Вы несколько раз встречались со своим азербайджанским коллегой. Мы хотели бы узнать, есть ли новые акценты, которые могут быть озвучены? И если можно, хотели бы услышать ответ господина Хана на вопрос о том, как ЕС может увеличить поддержку в контексте ускорения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта”. Никол Пашинян в своем ответе подчеркнул, что позиция Армении не изменилась, и для эффективного решения вопроса прежде всего необходимо создать эффективный формат, целью которого является обеспечение участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе. В свою очередь Йоханнес Хан отметил: “Что касается нашей поддержки, думаю, мы должны оставить все в том формате, в котором проходят дискуссии и переговоры, не создавать чего-то нового. Мы должны поддерживать, но только по просьбе и требованию сторон, потому что стороны знают, что делать, как работать друг с другом, и мы должны просто быть готовы помочь, если стороны попросят нас об этом”.

Эти слова еврокомиссара Алиев решил выдать за якобы поддержку Евросоюзом позиции Азербайджана по недопущению возврата Арцаха в переговорный процесс. Пришлось официальному Еревану объяснять потерявшему от ужаса разум апшеронскому султану, что г-н Хан говорил о том, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны проходить в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кстати, и представители Евросоюза в Брюсселе, и действующий председатель ОБСЕ в Баку говорили о необходимости реализации мер по формированию атмосферы доверия в зоне конфликта и о подготовке народов к миру. Так что, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров свой вопрос “мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?” должен адресовать собственному боссу: “Если мы собираемся мирно сосуществовать с армянами, то зачем продолжаем насаждать в азербайджанском обществе и далеко за его пределами антиармянские настроения?”; “Если мы хотим мира, то зачем продолжаем наращивать гонку вооружений?”; “Если мы хотим жить с армянами в мире, то почему продолжаем награждать азербайджанцев, отличившихся антиармянскими действиями?”; “Если мы готовимся к миру, то почему продолжаем на весь мир распространять ложь об армянах и фальсифицировать историю?”; “Если мы готовимся к миру, то почему продолжаем присваивать культурно-исторические ценности армян?”; “Если мы готовимся к миру, то почему продолжаем воспитывать азербайджанских детей на ненависти к армянам и ко всему армянскому?”. Список вопросов может занять не одну страницу и даже не одну газетную полосу.

Дело в том, что ни к какому миру Азербайджан не готовится. Баку лишь имитирует готовность к переговорам, и относительное затишье на границах в этом контексте вовсе не показатель азербайджанского миролюбия. По словам советника президента Арцаха Тиграна Абрамяна, обеспечение мирной атмосферы, необходимой для успеха в переговорном процессе, определяется не только интенсивностью стрельбы, есть множество других факторов, которые проясняют общую картину, начиная с интенсивности звучащих из Азербайджана заявлений, их остроты, звучащих месседжей до массивного вооружения. Активность предполагает передислокации войск, скопления, инженерные работы, наличие спецназа на передовой, уже не говоря о политических заявлениях, пропаганде, информационном обеспечении и пр. А азербайджанская сторона вывела на передовую не только бронетехнику и артиллерию, но и подразделения спецназа. В конце концов, как можно вести переговоры, когда нет доверия, когда любое неосторожное заявление, комментарий на официальном уровне могут привести к резкому изменению ситуации на передовой?

Армянские стороны это прекрасно понимают и не сидят сложа руки. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил в эфире Общественного телевидения Армении, что Вооруженные силы страны не собираются оставаться на оборонительных позициях, и если ситуация приведет к возобновлению военных действий с Азербайджаном, то мы не будем медлить. В ответ на вопрос ведущего, будем мы атаковать или нет, Давид Тоноян ответил: “Почему бы и нет?” В этом интервью министр говорил об очень серьезных концептуальных изменениях с учетом как международных процессов, так и региональных, включая азербайджано-арцахский конфликт. Он, в частности, отметил, что ни демографический, ни экономический потенциал Армении не позволяют конкурировать с противником в количественном плане. Поэтому Армения уделяет больше внимания сохранению качественного баланса. Армянские ВС пополняются таким оружием и военной техникой, которые дадут возможность нейтрализовать амбиции противника. Тоноян подчеркнул, что Армения начала закупать наступательное оружие. Речь идет об истребителях СУ-30СМ. По словам министра, жизнь каждого солдата в нашей армии дороже любого оружия, и если два пилота с истребителем СУ-30 могут выполнить боевую задачу в сотнях километров от линии фронта, и сделать это вместо тысяч военнослужащих, то в этом случае о “дороговизне” Су-30 не может быть и речи. “Жизнь военнослужащего для нас дороже, и мы найдем более эффективные решения, чтобы сдержать противника, победить его”, — отметил Тоноян. “Оборонительная армия, как правило, терпит поражение, и мы не собираемся оставаться на оборонительных позициях. Если дойдет до возобновления военных действий, мы не будем мешкать”, — подчеркнул министр обороны Армении.