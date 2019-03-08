После успеха XVII Саммита Франкофонии, прошедшего в Армении в октябре прошлого года, французский язык и франкофонная культура получили в нашей стране еще большое распространение. И вполне закономерно, что и в этом году они будут в центре внимания. В особенности в марте и апреле, в рамках Международного дня Франкофонии, который будет отмечаться 20 марта самыми разными мероприятиями по всему миру.

Не останется в стороне и посольство Франции в Армении, которое предложит самые разнообразные культурно-лингвистические программы. Как сообщил в минувшую среду на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в РА Джонатан Лакотт, с 11 марта по 12 апреля пройдет ряд мероприятий, которые помогут укрепить в Армении французский язык, на котором говорит 300 млн людей по всему миру.

“В этом году, в рамках Дней культуры Франкофонии, будут представлены французский язык, кино, театр, наука и, конечно же, гастрономия. Программа откроется Фестивалем франкофонных фильмов, организованным в сотрудничестве с посольствами Швейцарии, Бельгии и Канады. Фестиваль пройдет с 11 по 18 марта и представит современные фильмы (2013-2019гг.) самых разных жанров: драма, комедия, анимация, документалистика. В общей сложности будет показано 11 фильмов на французском языке (с армянскими или русскими субтитрами). Фестиваль откроет драма Пьера Шоллера “Народ и его король”, посвященная Великой французской революции, а закроет очень успешная прошлогодняя кинокомедия Жиля Леллуша “Непотопляемые”, получившая в этом году престижную кинопремию “Сезар”, в частности, отметил посол Франции в РА.

21 и 22 марта в Гюмри, Дилижане и Ереване состоится настоящий праздник для гурманов — мероприятие Goût de Francе, представляющее французскую гастрономию, причем с участием и многих местных ресторанов, профессиональных школ ресторанного дела. “Экзамен” на знание французского языка состоится 23 марта, в “Алианс Франсез”: это будет письменный конкурс “Скажи 10 слов”, в котором примут участие школьники и молодежь от 13 до 25 лет. Победители получат разные призы, а главный приз — языковая стажировка во Франции для студентов, изучающих французский. 28-30 марта Горис примет III театральный молодежный фестиваль франкофонов, который соберет более 80 театральных деятелей и предложит им встречи с франкофонными авторами, семинары и спектакли. А закроются Дни культуры Франкофонии научным симпозиумом “Наука данных, наука обществ”, который пройдет с 10 по 12 апреля, при сотрудничестве НАН РА, Французского университета Армении, Тулузского института компьютерных исследований. На симпозиуме будут обсуждены очень важные темы — влияние обществ на искусственный интеллект, значение метаданных для устойчивого развития и вызовы кибербезопасности.