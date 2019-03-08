Регион Март 08, 2019 | Автор : admin

В Европарламенте 6 марта прошла конференция, посвященная вопросу армянофобии. Мероприятие было организовано членом Европарламента Элени Теохарус, Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию и Фондом Туфенкяна. На конференции в качестве специального гостя выступил председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян.

В конференции представители научных кругов, в том числе историки, политологи, журналисты и правозащитники, рассказали о происхождении и современных проявлениях армянофобии в Азербайджане и Турции.

Участники выразили глубокую обеспокоенность последствиям разжигания ненависти к армянам всего мира.

По словам председателя офиса “Ай-дата” Каспара Карампетяна, соответствующие органы ЕС и, в частности, специальный представитель ЕС по правам человека должны призвать Турцию и Азербайджан прекратить политику разжигания антиармянских настроений.

“Армяне — мирные люди с твердыми принципам и способностями сосуществовать со всеми”, — заявил депутат Европарламента Теохарус. По словам Ашота Гуляна, “общество, отравленное ксенофобией, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет создать универсальную ценность”.

Правозащитник Рагип Зараколу, в свою очередь, отметил уровень ненависти к армянам в Турции в настоящее время.

На мероприятии также присутствовали защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, бывший омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, блогер Александр Лапшин, польский арменовед Якуб Ошиецкий.