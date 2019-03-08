На состоявшемся в среду традиционном диалоге парламент-правительство по просьбе депутатов премьер-министр Никол Пашинян, в числе других вопросов, коснулся позиции Армении в переговорном процессе по урегулированию Карабахской проблемы, а также итогов недавнего визита армянской делегации в Брюссель.

Позиция Армении неизменна

“Есть некоторые оценки, согласно которым Армения ужесточила свою позицию по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха, но я могу сказать, что позиция Армении не изменилась. Если вы помните, мы изначально говорили, что мы будем эквивалентны ситуации. Еще в Национальном Собрании предыдущего созыва я выступил с этой трибуны с заявлением, которое также было связано с оценкой ситуации на тот момент. Я сказал, что любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Арцаха и Азербайджана, и мы сами понимаем, что это заявление не такое простое. Оно было сделано для создания нормальной атмосферы для переговоров, и Армения фактически сделала первый шаг на этом пути, надеясь, что аналогичное заявление будет сделано и с азербайджанской стороны. К сожалению, до сих пор подобных заявлений не было сделано с азербайджанской стороны, наоборот, постоянно делаются заявления, свидетельствующие о том, что власти Азербайджана даже не думают, что какой-либо вариант урегулирования должен быть приемлем для народа Арцаха и Армении. В этой ситуации мы остаемся верными своей позиции — действовать адекватно ситуации”, — сказал Пашинян.

Коснувшись вопроса повышения эффективности переговорного процесса, премьер высказался о необходимости эффективного формата обсуждения, каковой имеется.

“Этот формат был признан в 1994 году, когда Нагорный Карабах был признан полноправной стороной переговоров, и сейчас мы прилагаем усилия для полноценного функционирования этого формата — разумеется, в рамках Минской группы ОБСЕ. Народ Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение и должен иметь возможность пользоваться этим правом на самоопределение”, — сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что ныне совместно с международными партнерами ведется работа над тем, чтобы подходы Армении стали более понятными и приемлемыми. По словам премьера, динамика последних месяцев показывает, что уровень восприятия повышается.

ЕС нам поможет

Коснувшись по просьбе одного из депутатов итогов недавнего визита в Брюссель армянской делегации во главе с премьер-министром, господин Пашинян заметил, что высокопоставленные представители ЕС полностью готовы поддержать реформы в Армении, в том числе оказать финансовую помощь.

“Высокие представители ЕС полностью готовы поддержать реформы в Армении. Более того, мы обсуждаем финансовую поддержку не только в контексте содержательных реформ, но и с точки зрения инфраструктуры, капитальных инвестиций. Но здесь есть одна проблема. ЕС готов предоставить финансовую поддержку для развития политической инфраструктуры. Они говорят, что должны поддержать программы грантами, но правительство Армении также должно внести свой вклад”, — сказал Пашинян, отметив, что у Армении есть два источника для поддержки развития политической инфраструктуры: увеличение государственных доходов и привлечение кредитов на капитальные расходы. При этом заметил, что оба варианта чреваты сложностями.

“Сложность первого состоит в том, что в результате увеличения государственных доходов все ждут, например, повышения заработной платы. Во втором случае у нас есть определенные законодательные ограничения на лимит соотношения государственного долга и ВВП. И мы должны обсудить и принять политическое решение о том, считаем ли мы развитие инфраструктуры приоритетом капитальных затрат и согласны ли мы отменить или изменить верхний предел государственного долга, чтобы иметь возможность получить более конкретную и более широкую возможность сотрудничества с нашими международными партнерами”, — заключил Н.Пашинян.

Политическая оценка премьером визита в Брюссель состоит в следующем: Европейский союз не видит проблем по правам человека и демократии в Армении, что является беспрецедентной ситуацией.

“Могу сказать следующее: думаю, у нас беспрецедентная ситуация в отношениях Армения-ЕС, когда у Европейского союза нет никаких вопросов к Армении, с точки зрения демократии и прав человека. Нет сомнений в решимости правительства Армении завершить демократические преобразования”, — сказал Пашинян.