Культура Март 08, 2019 | Автор : admin

В Бразилии школа самбы “Золотые розы” выступила 3 марта в знаменитом самбадроме Сан-Паулу на карнавале с программой “Да здравствует Армения”. Программа состояла из пяти частей: рай, армянские герои, христианство, культура Армении и площадь.

Автор сценария представления Андре Машадо, коснувшись важнейших периодов истории Армении — от Ноя до современной Армении, соответствующими декорациями и красочными армянскими костюмами, триколором и гербом представил древнюю армянскую культуру и новую Армению.

Репортеры компании Globo, одной из крупнейших СМИ Бразилии, подробно прокомментировали шоу, особо отметив историю Геноцида армян и судьбы переживших Геноцид армян, большинство которых переехали в Сан-Паулу и внесли большой вклад в процветание страны.

65-минутное шоу, которое транслировалось в 140 странах мира, имело важный политический, культурный, образовательный и пропагандистский характер.

Школа самбы “Золотые розы” была основана в 1971 году.