Группа водителей автобусов ЗАО “Ереванский автобус”, осуществляющего общественные пассажирские перевозки в столице, вчера с утра отказалась выехать на маршрут. Проще говоря, объявили забастовку, доставив массу неудобств тысячам ереванцев.

Как написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь столичной мэрии Акоп Карапетян, причиной послужила установка в салонах двух автобусов ЗАО “Ереванский автобус”, которые осуществляют общественные пассажирские перевозки, камер для улучшения качества обслуживания. Это вызвало недовольство водителей компании, которые, явно руководствуясь известным выражением “Дурной пример заразителен”, опасались, что в салонах и других машин могут быть установлены камеры, чтобы улучшить качество обслуживания, решили загубить инициативу на корню.

Чего опасались водители, неизвестно, но после полудня, пообщавшись с начальником Управления транспорта мэрии столицы Генрихом Навасардяном, заверившим, что новый формат не будет внедрен до тех пор, пока не разработают окончательный вариант перехода к талонной системе, а система так называемого “ежедневного плана” сохранится неизменной, прекратили акцию и выехали на маршруты.

Видать, самым главным для недовольных водителей было все-таки сохранить ежедневный план, в противном случае камеры неизбежно зафиксируют переполненные салоны в часы пик, а платить больше не хочется.

Так или иначе, мэрия отступила. Думаем, временно. Городской транспорт работает очень плохо, а дурно пахнущие маршрутки порядком надоели горожанам. Вопрос должен быть решен.

Кстати, вчера утром в рейс не выехали более 250 автобусов, что для перегруженного мегаполиса — просто катастрофа.