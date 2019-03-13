Общество Март 13, 2019 | Автор : admin

Сотрудники компаний по производству газированных напитков, а также ломбардов и обменных пунктов на днях провели акцию протеста перед Домом правительства.

Представители компаний, производящих газированные напитки, недовольны предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс, согласно которым их продукция будет облагаться акцизным налогом. Они утверждают, что в случае перевода газированных напитков в область акцизного сбора спрос на их продукцию сократится, а предприятия закроются.

Сотрудники ломбардов и обменных пунктов недовольны ожидаемыми поправками в законе “О государственной пошлине”, согласно которым для ломбардов предусматривается повысить государственную пошлину в 60 раз — со 100 000 драмов до 6 млн драмов, а в случае с обменными пунктами повысить ежегодные платежи с 50 000 драмов до 3 млн драмов. Они требуют пересмотреть проекты изменений и организовать обсуждения с ними. Участники акции инициировали сбор подписей, которые должны быть представлены правительству с просьбой пересмотреть законопроект и начать обсуждения с ними.

Граждане, проводящие акцию протеста, хотят также встретиться с министром финансов РА Атомом Джанджугазяном.