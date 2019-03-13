Как и ожидалось, последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу урегулирования карабахского конфликта вызвало бурный отклик в политических силах, имеющих парламентское представительство.

Напомним, что в ожидании предстоящей встречи Пашинян-Алиев сопредседатели распространили заявление, в котором, в частности, сказано, что сопредседатели вновь подтверждают — “справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неприменении силы или угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение… а также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах — “возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, определение промежуточного статуса с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха посредством обязательного правового волеизъявления, обеспечение права всех внутренних беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места прежнего проживания, а также гарантии международной безопасности, включающих в себя миротворческие операции”.

“Не может быть двух мнений: окончательное мирное урегулирование арцахского конфликта — международное признание Арцаха. Ни один вопрос, связанный с судьбой Арцаха, не может быть решен без участия народа Арцаха. Остальное — политические процессы”, — заявила в беседе с журналистами член фракции “Процветающая Армения” Иветта Тоноян, добавив, что в случае развития событий партия коснется вопроса более предметно.

Характерным для дипломатического мира расценил заявление сопредседателей МГ ОБСЕ член фракции “Мой шаг” Владимир Варданян. “Ни одно из положений заявления не препятствует защите прав населения Арцаха. Заботит то, что, кажется, возникла дополнительная внутриполитическая напряженность. Весьма позитивно, что сопредседательством Минской группы работа продолжается”, — заявил депутат, напомнив, что еще с 90-х годов в процессе урегулирования проблемы отмечалось — решение должно быть приемлемым не только для РА, но и Арцаха. Более того, парламентарий обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ с вопросом: “Возможно ли решить какой-либо вопрос, касающийся субъекта, и чтобы это было стабильно и приемлемо, если данный субъект в урегулировании вопроса не участвует. В процессе должны участвовать все заинтересованные субъекты, в противном случае появится документ, не способный претвориться в жизнь… Голос населения Арцаха однозначно должен быть слышен в переговорном процессе”.

Фракция “Светлая Армения” усматривает в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ беспокоящие нотки относительно внесения определенности относительно юридического статуса Арцаха — в будущем (читай — в неопределенной перспективе — Г.С.).

По мнению лидера фракции ПСА Эдмона Марукяна, это, по сути, противоречит прежнему принципиальному подходу армянской стороны о том, что граждане Арцаха референдумом 10 декабря 1991 года уже самоопределились, и это обладает обязательной юридической силой.

“Армянская сторона всегда настаивала на том, что это — свершившийся факт, и говорить сегодня о проведении референдума — означает пренебрегать уже состоявшимся референдумом. Да и вообще пренебрежение этой реальностью заботит, для нас это неприемлемо”, — заявил Марукян, добавив, что озабоченность внушает также ряд других формулировок в заявлении — в документе нет и намека на участие в переговорном процессе представителей Арцаха, самое же главное — вопрос территорий, являющихся зоной безопасности Арцаха.

Депутат заметил также, что эти разговоры ведутся не впервые. Ныне фактически, в канун первой официальной встречи премьер-министра Армении с президентом Азербайджана, сопредседатели напомнили сторонам, о чем до сих пор шли переговоры между сторонами. Иное дело, что мы должны сохранить наши подходы.

“Мы требуем возвращения Арцаха в переговорный процесс, как было ранее. Это заявление не означает, что мы должны отступиться от своих подходов и позиций”, — заявил господин Марукян. Он вновь подчеркнул, что мы ведем переговоры от имени Республики Армения, выступая гарантом безопасности Республики Арцах, что означает: переговоры могут продолжаться, но по большому счету не дадут результатов, покуда в них не участвуют все стороны.

Лидер “Светлой Армении” также констатировал: общеизвестно, что в Армении никто не намерен сдавать территории, а в Азербайджане никто не намерен признавать независимость Арцаха. Тем не менее, переговоры следует продолжать, ибо говорить друг с другом лучше, чем друг в друга стрелять.

Он также расценил, как бесполезные призывы ЕС, готовить народы к миру, поскольку свежи еще раны апрельской войны, а для продуктивных переговоров необходим долгосрочный мир.

Обеспокоенность этой фракции вызывает также судьба армянской гуманитарной миссии в Сирии. Эдмон Марукян полагает, что в этом вопросе необходим парламентский контроль, процедура которого в данном случае не соблюдена. Впервые наши военнослужащие отправились в Сирию без учета мнения парламента. Напомним: армянская гуманитарная миссия — саперы и врачи — ныне находится в Сирии в составе российского контингента. Фракция даже обратилась к председателю НС с требованием сформировать группу, которая посетит Сирию, ознакомится с условиями работы и жизни членов нашей гуманитарной миссии. Однако предложение не нашло поддержки законодателей — профильная комиссия после обсуждения вопроса зарубила идею на корню.

Нелишне напомнить и господину Марукяну, и всем нашим соотечественникам, что после Геноцида армян именно Сирия одной из первых приняла чудом спасшихся от турецкого ятагана армян, приютила, дала возможность в полной мере интегрироваться, сохранив при этом свою национальную идентичность. Кстати, именно в Сирии находится Дейр-Эль Зор, в этой стране ныне проживают десятки тысяч армян, сильно пострадавших от войны.