Правительство уже окончательно определилось в вопросе предстоящих в скором времени налоговых реформ, одобрив на своем последнем заседании законопроект о внесении изменений и дополнений в действующий Налоговый кодекс. Причем перемены ожидаются по всем направлениям, затронув как субъектов коммерческой деятельности, так и обычных граждан.

Для активизации микробизнеса

Больше полугода длились обсуждения этого документа. В ноябре прошлого года проект изменений в действующий Налоговый кодекс был размещен на сайте e-draft.am. Но, как впоследствии заявили в Министерстве финансов, реагируя на беспокойство экспертного сообщества, инициаторы налоговых изменений доработали документ, после чего он и был отправлен на одобрение правительства.

Представляя на заседании Кабмина законопроект, министр финансов Атом Джанджугазян прежде всего отметил, что планируется пересмотр альтернативных систем налогообложения. Так, если сегодня действует пять налоговых режимов (самозанятые, субъекты семейного предпринимательства, плательщики налога с оборота и патентного налога, а также те, которые находятся в общем поле налогообложения), то в соответствии с новыми законодательными поправками они будут сгруппированы в три.

Однако в рамках реформ произойдет не ликвидация отдельных систем, а их консолидация. К примеру, объединив институты самозанятых и субъектов семейного бизнеса, правительство намерено активизировать идею микробизнеса. При этом в сфере семейного предпринимательства и микропредпринимательства будет создана единая система налогообложения. Она предусматривает почти тройное повышение порога системы налогообложения самозанятых лиц — с 9 млн до 24 млн драмов, а для семейных предприятий этот порог вырастет с 18 млн до тех же 24 млн драмов. В результате им остается платить только таможенные пошлины на ввозимые товары.

Законопроектом предлагается также восстановить действующий до 1 января 2019 года порог НДС на уровне годового оборота в размере 115 млн драмов, плюс с 1 января 2020 года значительно упростить налогообложение малого бизнеса. Начиная с этого периода, система лицензионного налога и вовсе будет упразднена с одновременным переходом на систему общего налогообложения.

Важны не цифры, а философия

Учитывая то, что в скором времени две альтернативные системы налогообложения — самозанятых и семейного бизнеса — будут объединены в микропредпринимательство, глава Минфина пояснил, кто именно подпадает в этот налоговый режим. Так вот, все те субъекты, годовой оборот которых не превышает 24 млн драмов, могут зарегистрироваться в качестве субъектов микробизнеса и воспользоваться соответствующими льготами. Причем микробизнес будет освобожден от всех видов налогов кроме подоходного, который составит 5 тыс. драмов. Но, уточнил министр, под этот режим не подпадают хозяйствующие субъекты, занимающиеся торговой деятельностью в столице и на специальных торговых площадках и ярмарках вне территории Еревана. Не распространяются эти налоговые льготы и на лиц, предоставляющих экспертные услуги.

После всех этих преобразований сфера микробизнеса, конечно же, заметно оживится, ощутив и существенный финансовый приток от предоставленных налоговых льгот. Но проект этот, как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, важен не столько с точки зрения цифр, а той философии, на которую он опирается. Ведь освобождение малых предприятий от налоговых обязательств укладывается, по словам премьера, именно в рамки философии поощрения деятельности граждан.

“Хочу отметить еще одно важное направление, касающееся обсуждения того, как сделать финансовые средства доступными для данного сегмента. Это означает открытие кредитных линий с низкой процентной ставкой. Наши европейские партнеры выразили готовность оказать поддержку в этом направлении”, — уточнил г-н Пашинян, добавив, что данный налоговый механизм также направлен на преодоление бедности. При этом он выразил надежду, что компании с оборотом, к примеру, в 150 млн драмов, не будут дробиться на мелкие предприятия с малым оборотом.

Экономический рост за счет снижения прямых налогов

Наряду с консолидацией действующих налоговых режимов правительство в Армении, согласно законопроекту, предполагает снижение прямых налогов. Благодаря этому, по словам г-на Джанджугазяна, будут созданы предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности экономики и, “как следствие, — генерация новых результатов”.

Финансовые власти страны проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что действующая сейчас прогрессивная шкала по линии подоходного налога заставляет уходить в “тень”, приводя к неполноценному декларированию доходов. Это раз. Во-вторых, не способствует ни экономическому росту, ни сокращению уровня бедности в стране. и, наконец, высокое бремя по подоходному налогу явно не способствует привлечению в Армению иностранных инвестиций.

Поэтому в соответствии с запланированными налоговыми изменениями, уже с 1 января 2020 года Армения перейдет на плоскую систему налогообложения дохода, который вне зависимости от размера заработной платы будет установлен в размере 23%. Далее она постепенно будет снижаться вплоть до 2023 года, достигнув отметки в 20%.

Параллельно правительство предусматривает постепенный возврат к прежним условиям обязательной пенсионной системы. Это значит, что к 2023 году ежемесячные обязательные выплаты по ним со стороны работающего гражданина составят 5% (с 5% софинансированием государства) вместо установленных с 1 июля этого года 2,5% от размера зарплаты и 7,5% со стороны госказны.

Впрочем, Кабмин намерен внести оживление в экономике и сделать ее более инвестпривлекательной не только за счет снижения ставки подоходного налога. В “минус” уйдет, согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, и налог на прибыль, сократившись на два процентных пункта — с 20% до 18%. Предлагается также уравнять налог на дивиденды для резидентов и нерезидентов, установив планку на уровне 5%.

Потери в плане налоговых доходов бюджета в случае установления равных для резидентов и нерезидентов условий по налогу на дивиденды Минфин ранее оценил примерно в 1-1,3 млрд драмов. Но правительство рассчитывает тем самым на существенную активизацию инвесторов, учитывая то, что капитал, особенно внешний, всегда ищет страны с более благоприятным правовым полем. А высокое налогообложение дивидендов для нерезидентов явно не формирует привлекательный фон для Армении.

Компенсируя потери

В зоне внимания инициаторов законопроекта оказались также физические лица, импортирующие в Армению автомобили. Министерство финансов учло все те недовольства, которые звучали в последнее время от автоимпортеров, и пересмотрело правило, обязывающие их с 1 июня 2018 года при продаже второго автомобиля платить 20%-й налог с дохода. Предлагаемыми изменениями налог будет составлять 1% от суммы продажи автомобиля. Но это обязательство, уточнил глава Минфина, не может быть ниже, чем сумма в расчете по 150 драмов за каждую лошадиную силу. Если же автомобиль был продан по истечении 365 дней после его приобретения, то сделка и вовсе будет освобождена от этого вида налога. Кстати, норме будет дана обратная сила — с 1 июля 2018 года, что позволит пересчитать налоговую задолженность, накопившуюся с момента вступления новой налоговой регулировки в силу.

“Для зарегистрированных в Армении грузовых автомобилей будет ликвидирован транспортный налог. От государственного налога предлагается освободить и пассажирские автомобили, предоставляющие услуги такси”, — перечислил министр финансов, добавив, что законопроектом предусмотрено также освобождение от подоходного налога при осуществлении купли-продажи квартиры между физическими лицами.

С целью компенсации потерь от реализации всех этих шагов предполагается некоторое ужесточение косвенных налогов. Так, с 1 января 2020 года планируется ликвидировать механизм соотношения размера акцизного налога с ценой товара и взамен ввести единый фиксированный размер акциза, ставка которой будет ежегодно расти на 4%. В ускоренном темпе планируется и рост акцизов на алкогольную продукцию и электронные сигареты по технологии IQOS.

Заодно расширится список подакцизных товаров, куда будут включены напитки с содержанием сахара 5 г и более на 100 г продукта в размере 10% стоимости, но не менее 30 драмов за 1 литр. Благодаря этому, по словам г-на Джанджугазяна, удастся компенсировать недобор из-за снижения подоходного налога. “В определенной степени поменялось и соотношение акцизного налога к крепости напитка в пользу слабоалкогольных напитков. Вместе с этим пересматривается минимальная цена на алкоголь. Если сегодня пол-литровая бутылка водки стоит минимум 700 драмов, то по предлагаемому проекту минимальный порог составит 1200 драмов, что предположительно снизит потребление низкокачественного алкоголя”, — объяснил министр.

Предлагаемые изменения затрагивают также сферу азартных игр (в том числе и в Интернете), где действующий налог предлагается увеличить на 20%, а с 2020-2021 года в зависимости от результатов планируется перевести сферу на налог с прибыли.