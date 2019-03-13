Государство Март 13, 2019 | Автор : admin

Сотрудники оперативного розыска Управления по борьбе с контрабандой Комитета по государственным доходам, регионального отдела Сюника и служащие пограничных войск РФ на Государственном пограничном пропускном пункте “Агарак” РА в результате проверки прибывшего из Ирана в Армению гражданина РА Г.В. в подкладке его жилета обнаружили порошкообразную массу белого цвета, похожую на наркотик метамфетамин общим весом 109 граммов. Как сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, по факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.267.1 УК Армении. Гражданин РА Г.В. задержан.