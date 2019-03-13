Регион Март 13, 2019 | Автор : admin

Фонд “Европейские программы” создается для обеспечения качества европейских программ, реализуемых в Армении. На пресс-конференции, состоявшейся в конференц-зале Арменпресс, директор фонда Атом Мхитарян отметил, что он направлен на поддержку всех европейских программ, реализуемых в Армении, чтобы обеспечить их надлежащее качество, а также повысить их влияние.

Сегодня мы объявляем о создании Фонда “Европейские программы”. Какой будет наша работа? Мы будем поддерживать те организации и структуры, которые хотят реализовать проект в Армении и хотят получить европейский грант. Наши специалисты помогут, чтобы заявка была высокого уровня, а после получения гранта будет спланирована программа. В ходе его реализации мы будем поддерживать как можно больше заинтересованных сторон. Мы также планируем осуществлять оценку программы”, — сказал Атом Мхитарян. По его словам, есть много интересных идей, но отсутствие опыта не позволяет качеству заявок на гранты быть хорошими. Вот фонд и окажет свою поддержку. Фонд будет поддерживать как правительственные, так и неправительственные и международные организации. Фонд “Европейские программы” предоставит необходимые консультации о том, как разрабатывать идеи и разрабатывать программы, а также на этапах их реализации и оценки. Атом Мхитарян отметил, что некоторые страны региона координируют этот процесс на государственном уровне, так что вероятность получения грантов будет выше.

Фонд европейских программ будет сосредоточен на образовании, исследованиях, развитии гражданской активности, гражданской организации, развитии предпринимательства и занятости в регионах.