Сегодня во Франции существует армянский художественный мир, глубоко укоренившийся во французской культуре и в то же время ярко выражающий себя, беспокоящийся и размышляющий о своей идентичности и истории. Очень скоро он будет представлен на суд армянских зрителей. 17 марта, в кинотеатре “Москва”, в рамках III Фестиваля франкофонных фильмов состоится мировая премьера документального фильма “Arménie(s), Время артистов”.

Это очень интересная и познавательная лента, которая рассказывает о жизни франкоязычных известных армянских артистов и предлагает поразмышлять над вопросом — как эти артисты передают свою армянственность, ценности и любовь к культуре своим детям. Фильм снят компаниями Rappi Productions (Франция) и “Фрамарт” (Армения). Автор идеи фильма — Анаит Дассо Тер-Месропян, продюсер — Серж Аведикян, режиссер — Давид Витал-Дюран.

Нам удалось связаться с Анаит Дассо Тер-Месропян и Сержем Аведикяном, представившими некоторые эксклюзивные подробности, связанные с фильмом.

А.Тер-Месропян: — Герои картины — это армяне, проживающие не только во Франции, но и Канаде. Это артистические семьи диаспоры: в частности, Шарль Азнавур и его сын Николя; Робер Кетикян (Гедигян), его супруга, известная актриса Ариан Аскарид и их дочь Мадо (она увлекается армянскими танцами); Серж Аведикян и два его сына — Тигран и Овнатан; артист театра и кино Симон Абгарян, его супруга Кетрин и сын Дживан; Атом Эгоян, его супруга Арсине Ханджян и сын Аршил, а также контрабасист Клод Чамичян — очень интересный, оригинальный музыкант, играющий как классическую музыку, так и джаз. К сожалению, о нем в Армении мало знают, а история его становления как музыканта необыкновенная, трогательная и никого не оставит равнодушным. Или взять не очень известных на исторической родине музыкантов Дана Гарибяна и его дочь Машу (Дан Гарибян — автор композиции “Армянский вальс”, исполненной в прошлом году, во время национальной церемонии прощания с великим шансонье Шарлем Азнавуром в Париже — авт.). Они играли в составе музыкальных групп Bratsch и Papiers d’Armenies. Мне хотелось представить артистов самых разных сфер — музыкантов, актеров театра и кино и т.д. Немного в фильме присутствует и Артавазд Пелешян. И скажу, что в фильме много сюрпризов: в частности, то, как о героях фильма рассказывают их дети.

С.Аведикян: — Анаит — психолог и знает героев фильма очень давно: еще 10-15 лет назад она начала встречаться с нами, чтобы написать о нас книгу, работа над которой продолжается. Спустя десять лет она встретилась уже с нашими детьми, которые пошли по стопам родителей. Затем Анаит решила вначале снять фильм и попросила Давида Витал-Дюрана стать режиссером картины, “построить” как связи внутри артистических семей, так и между всеми нами. Ведь мы все тоже связаны, работали друг с другом. Например, у Гедигяна в фильме “Путешествие в Армению” снялись Ариан Аскарид, Мадо, Симон Абгарян, я. У меня снималась Арсине Ханджян и т.д.

А.Тер-Месропян: — Дети моих героев тоже стали артистами, и мне было важно передать эту преемственность поколений. Как они, живя в разных странах, от поколения к поколению через свое творчество передают и сохраняют армянскую идентичность, культуру и ценности. Как их дети относятся к своим корням и воплощают уже в собственном творчестве. Каждый — в своей работе и в своем стиле. Главная цель создания фильма — чтобы об Армении, ее артистах больше узнали не только во Франции, но и в мире, подчеркнуть творческую силу художников армянского происхождения. Когда во Франции говоришь, что ты армянин, первое, что слышишь — о да, геноцид, землетрясение и Азнавур. Но ведь армяне и Армения — это нечто большее. Хотелось бы, чтобы все знали, какие у нас есть артисты, увидели наш потенциал. Наших героев в картине мы представляем и их творчеством: показываем отрывки из фильмов Гедигяна, Аведикяна, выступления музыкантов и т.д. Но не иллюстративно, а в качестве дополнения к той идее, которую вложили в фильм.

С.Аведикян: — Всех подробностей картины не хотим раскрывать — представим лишь некоторые. Иначе будет неинтересно ее смотреть. Но вот с чего начинается фильм — рассказом о встрече с Азнавуром, о его сыне Николя, который посредством деятельности Фонда “Азнавур” продолжает дело своего отца. Картина снималась в Ереване, регионах Армении, а также Франции (Париж, Марсель) и Канаде (Торонто), где живут Эгоян и Арсине. То есть картина само по себе еще и путешествие — как “внутреннее”, так и “внешнее” — в мир театра, кино, музыки…

Мы приедем на премьеру, покажем картину впервые в Армении. До этого ее никто не видел: идут последние приготовления — в Ереване работают над армянскими субтитрами. Мы попросили не дублировать фильм, чтобы зрители смогли услышать голоса героев, поскольку в них есть поэзия — через них передаются их чувства, переживания. Мы будем присутствовать на премьере, а потом, уже через два дня в Париже состоится закрытый показ для сотрудников Международной организации Франкофонии, оказавшей большую помощь в создании фильма. Затем окончательная его копия будет передана для показа телеканалу Ð2. Фильм также будет показан на телеканале TV5 Monde, входящий в одноименную международную франкоязычную телекомпанию. Его смотрят по всему миру, в том числе и Армении. Если будут приглашения, мы покажем фильм и в регионах Армении, проведем встречи со зрителями, поскольку он был создан и для того, чтобы у людей возникли не только вопросы и эмоции, но и мысли о том, как через этих артистов можно прочувствовать преемственность поколений и состояние нашей нации в Армении и Диаспоре. Отмечу, что для меня и Анаит, родившихся в Армении, было очень важно в первый раз показать картину именно здесь. И мы благодарны посольству Франции в Армении, что нас пригласили на фестиваль. В заключение же хочу подчеркнуть, что вся работа, которую Анаит провела при написании книги, воплощена в кино в более обогащенном и интересном виде. На мой взгляд, глубокий внутренний посыл фильма: показать, насколько мы, зарубежные артисты-армяне, полны жизни — как творим, живем новыми темами (тем, что сегодня происходит в Диаспоре и Армении), и хоть говорим и работаем на французском, тем не менее помним свою историю и пропагандируем армянскую культуру.