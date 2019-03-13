Культура Март 13, 2019 | Автор : admin

Франко-армянская культурная ассоциация (UCFAF) выразила готовность вернуть Армении полученные 40 лет назад из Советской Армении позитивные ленты 64-х художественных, документальных, полнометражных и короткометражных фильмов.

Как сообщили в Национальном киноцентре Армении, Франко-армянский культурный союз обратился в посольство Армении во Франции в декабре 2016 года, чтобы выяснить, нужны ли эти фильмы Армении. В свою очередь, Министерство культуры направило письмо в Армянский национальный киноцентр, который и начал заниматься этим вопросом. Национальный киноцентр связался с президентом Франко-армянского культурного союза Эдмоном Джаникяном и выяснил, что эти фильмы уже много лет экспонируются в разных французских городах для армянской общины. В последний раз они использовались 25 лет назад и сейчас хранятся в подвале Союза.

Чтобы организовать возвращение этих фильмов, Национальный киноцентр Армении с января 2017 года начал переговоры с Ваге Ваграмяном, представителем ЮНЕСКО в Армении, который заверил, что тогда у посольства не было достаточно средств для транспортировки всей коллекции в Армению. Таким образом, из этого огромного кинонаследия 9 марта 2017 года были привезены в Армению только 6 фильмов, два из которых — “Карине” и “Мужчины”, — с французскими субтитрами, а остальные четыре (“Тайна горной реки”, “Семь песен”, “Анаит”, “Капля меда”) были позитивными кинолентами.

Пленки черно-белые и цветные, в основном на армянском языке, некоторые из них имеют французские субтитры и, в основном, на ленточных носителях 35 или 16 мм. Есть также ряд документальных фильмов, которые в конечном итоге превращаются в архив.

Изучение перечня фильмов показало, что там есть и наилучшие образцы нашей отечественной кинематографии — популярные художественные фильмы, такие, как “Хаос”, “Камо”, “Утес”, “Мсье Жак и другие”, “Здравствуй, это я”, короткометражные фильмы о великих армянах, в том числе “Месроп Маштоц”, “Грачья Нерсесян”, “Аветик Исаакян”, “Мартирос Сарьян”, а также музыкальные фильмы “Гоар Гаспарян”, “Каринэ”, анимационые фильмы “Невеста Солнца”, “Капля меда” и многое другое.

В 2018 году богатое наследие армянского кино — кинофонд было передано Национальному киноцентру Армении, после чего была начата оцифровка армянского кинонаследия. Национальный киноцентр Армении и польская студия по оцифровке и восстановлению “Фиксафильм” совместно приступили к реставрации и оцифровке армянских фильмов. Первым был отреставрирован 10-минутный фильм С.Параджанова “Акоп Овнатанян”, который уже был показан на известных международных кинофестивалях, в киношколах, музеях.

На данный момент уже начались работы над проектом “Амо Бекназарян”, в рамках которого будут восстановлены 10 фильмов Бекназаряна. Первым будет отреставрирован фильм “Пепо”. Как правило, чтобы начать оцифровку, собираются все изданные в разные годы копии фильмов. И, когда было обнаружено, что Французско-армянская культурная ассоциация (UCFAF) предложила две копии фильма “Пепо”, это было просто бесценно.

Ответственные Национального киноцентра недавно вновь связались с Эдмоном Джаникяном. Последний подтвердил, что фильмы все еще находятся на складе их компании. В настоящее время Национальный киноцентр Армении ищет варианты перемещения фильмов в Армению. С этой целью ведутся переговоры с посольством Армении во Франции и его представителями для организации процесса перевозки, который, с учетом объема материала, может проходить в несколько этапов.