Азербайджанская армия 11 марта начала широкомасштабные учения, в которых принимают участие до 10 000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

“В ходе учений войсками выполняются задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника. В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет”, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В более позднем сообщении отмечается, что, “согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного предназначения”, “перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации”.

Куда Баку направляет войска, разъяснять вряд ли стоит. Посему Армия обороны Арцаха в эти дни с удвоенным вниманием следит за ситуацией на границе с беснующимся соседом. Примечательно, что к проведению столь масштабных учений Азербайджан прибег сразу после того, как понял, что Арцах и Армения не намерены идти на “урегулирование” азербайджано-арцахского конфликта по азербайджанскому сценарию, “сдавать земли” и что премьер-министр РА Никол Пашинян на планирующейся встрече с президентом АР Ильхамом Алиевым намерен обсудить вопрос возвращения Арцаха за стол переговоров. И затеянные Баку учения — ничто иное, как попытка “надавить” на Ереван.

При этом об учениях Азербайджан по обыкновению “забыл” уведомить страны ОБСЕ — вопреки требованиям Венского документа 2011г. Это, однако, не помешало сопредседателям Минской группы ОБСЕ выступить с пространным и весьма странным заявлением, ознакомление с которым порождает вопрос — международные посредники хотят мира или провоцируют Азербайджан на новую агрессию?

Сопредседатели не нашли ничего лучше, как выдать на-гора давно устаревшие и в принципе нежизнеспособные Мадридские принципы, представляя их как единственно возможную основу “справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта”. Цитата: “Ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления касательно сущности процесса Минской группы, сопредседатели вновь подтверждают, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неприменении силы или угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение.

Это должно также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах: возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, определение промежуточного статуса с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха посредством обязательного правового волеизъявления, обеспечение права всех внутренних беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места прежнего проживания, а также гарантии международной безопасности, включающие в себя миротворческие операции.

Сопредседатели выражают свою точку зрения о том, что эти принципы и элементы должны стать основой справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое. Любая попытка поставить посчитать одни принципы или элементы относительно других сделает невозможным достижение сбалансированности ситуации”.

Между тем, реализация или даже попытка реализации одного из названных элементов, а именно “возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха” приведет к полной разбалансировке существующего военно-политического баланса в зоне конфликта, и спасти Арцах и арцахцев от новой попытки Азербайджана осуществить геноцид армянского населения не смогут никакие миротворцы. Не знаю такой точки в мире, где бы миротворцы оказывались способны установить мир, не говорю уже — обеспечить безопасность населения. Советские войска не спасли армянское население Азербайджана от геноцида, к тому же помогли азербайджанцам оккупировать Северный Арцах. Западные миротворцы, к примеру, на Балканах также не сумели защитить мирное население от резни.

Можно согласиться с мнением, что заявление посредников направлено на возвращение переговоров в русло МГ ОБСЕ. Равно как и с тем, что реальным урегулированием никто не занимается, а посредники, преследующие собственные геополитические интересы в регионе, просто пытаются управлять конфликтом. В этом контексте заявление сопредседателей вполне объяснимо. Другой вопрос — можно ли этим объяснить упорное стремление посредников “не замечать” фашистских действий Азербайджана. Я имею в виду этнические чистки и акты геноцида, организованные азербайджанскими властями в отношении армянского населения в конце 1980-начале 90-х годов, более 500 тысяч армянских беженцев, зверства в отношении мирного населения Арцаха, жестокие пытки и умерщвление армянских заложников и пленных, широкомасштабную военную агрессию Азербайджана против Арцаха и Армении. Посредники, по сути, снимают с Азербайджана ответственность за агрессию против Арцаха в апреле 2016г. и варварское отношение к мирным гражданам и армянским военнослужащим. Подобное потакание посредников “капризам” милитаристского Азербайджана и не менее упорное нежелание замечать конструктивизм Армении и Арцаха тоже имеют определенное геополитическое объяснение, изложение которого займет не одну газетную полосу. Это, кстати, касается и вопроса возвращения Арцаха за стол переговоров — причины вывода Арцаха за рамки переговорного процесса берут начало в кажущемся далеким 1996г. Тогда сразу после приснопамятного декабрьского саммита ОБСЕ все иностранные эксперты, как по указке, заговорили о двух сторонах конфликта, а через 4-5 месяцев Азербайджан, явно по советам извне, наотрез отказался от переговоров с Арцахом со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что, призыв сопредседателей “воздерживаться от требования в одностороннем порядке изменить формат переговоров без согласия другой стороны” — от лукавого.

“Во-первых, в решении Хельсинкской дополнительной встречи СБСЕ от 24 марта 1992 года нет упоминания о каких-либо общинах. В документе в качестве заинтересованных сторон названы “избранные и другие представители Нагорного Карабаха”.

Во-вторых, вопрос формата конфликта и статуса сторон переговоров был предметом длительной дискуссии, которая прошла определенный путь развития. Уже в 1993 году в документах, обсуждаемых в рамках минского процесса, Нагорный Карабах указывается в качестве полноценной стороны конфликта. Окончательная ясность в данный вопрос была внесена на саммите СБСЕ/ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. Согласно итоговому документу Будапештского саммита, сторонами конфликта являются стороны, подтвердившие договоренности о прекращении огня от 12 мая 1994 года. Данное соглашение о полном прекращении огня и военных действий было заключено между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. 26-27 июля 1994 года Нагорный Карабах, Азербайджан и Армения подписали дополнительное соглашение, в котором подтвердили “взятые на себя обязательства по прекращению огня вплоть до заключения большого политического соглашения”, — отметил начальник Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах Артак Нерсисян.

Он подчеркнул, что ни власти Республики Арцах, ни власти Республики Армения не ставят вопрос о создании нового, несогласованного формата переговоров. Речь идет о восстановлении полноценного трехстороннего переговорного формата, закрепленного решением саммита ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. Данное решение было принято на основе консенсуса главами государств и правительств государств-участников ОБСЕ, включая Азербайджан и стран-сопредседателей Минской группы.

“Мы неоднократно отмечали, что вопрос о восстановлении трехстороннего формата переговоров является своего рода лакмусовой бумажкой, демонстрирующей степень готовности к реальному прогрессу в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Противодействие восстановлению самого результативного переговорного формата может быть интерпретировано как приверженность status-quo. Вызывает сожаление, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не проявляют должной принципиальности для восстановления трехстороннего переговорного формата, соответствующего решению высшего органа ОБСЕ”, — заключил представитель МИД Арцаха.