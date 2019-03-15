Общество Март 15, 2019 | Автор : admin

При поддержке “Бизнес Армении” 8 армянских производителей с общим павильоном принимают участие в международной выставке MosShoes-2019, проходящей в Москве с 12 по 15 марта. Как сообщили в PR команде “Бизнес Армении”, армянские компании представят обувь, кожаные аксессуары и другую продукцию.

Две марки участвуют в этой международной выставке впервые. По итогам предыдущей выставки армянские компании заключили экспортные заказы на 122 млн драмов. В армянском павильоне представлены 5 производителей обуви, 2 компании по производству сумок и аксессуаров и завод по переработке кожи. MosShoes — крупнейшая специализированная выставка кожаной продукции в России и Восточной Европе. Она проводится четыре раза в год. Выставка ежегодно принимает около 12 000 крупных покупателей и специалистов отрасли.