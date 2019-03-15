В 1868 году во Владикавказе было открыто первое на Северном Кавказе и одно из первых и старейших в России ремесленных училищ. Учебное заведение со 150-летней историей было основано на личные средства начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска графа Михаила Лорис-Меликова. Последний, по сути, стал одним из основоположников профессионально-технического образования в России: по его инициативе в ремесленном была внедрена система производственного обучения (последовательного освоения профессии) — новаторская по тем временам и существующая по сей день. 5 февраля этого года, на фасаде здания бывшего училища, расположенного по адресу: улица Кирова, 30, была установлена мемориальная доска в честь его основателя. Об этом “РА” сообщили из армянского национально-культурного общества “Эребуни” города Владикавказа.

Доска была установлена по инициативе этой организации и редакции газеты “Терские ведомости”, при поддержке Министерства РСО-Алания по вопросам национальных отношений. Автор мемориальный доски Тигран Ананян, скульптор — Овик Хачатрян. Надпись на мемориальной доске гласит, что “здесь располагалось одно из старейших в России и первое на Северном Кавказе Лорис-Меликовское ремесленное училище, открытое в 1868 году”.

Указано и то, что “учебное заведение учредил на свои средства начальник Терской области генерал-адъютант Михаил Тариелович Лорис-Меликов, выдающийся государственный деятель и военачальник, граф (с 1878 года), министр внутренних дел России (в 1880-1881годах), почетный гражданин Владикавказа (с 1880 года)”. Отметим, что присвоение владикавказскому ремесленному училищу имени его основателя (12 октября 1868г.) было осуществлено по высочайшему повелению Александра II, отметившего особую заботу Лорис-Меликова “к устройству и упрочению существования открытого в г. Владикавказе ремесленного училища”.

Долгие годы Михаил Тариелович Лорис-Меликов являлся почетным попечителем своего детища и выделял личные средства на его содержание, на протяжении всей своей жизни внимательно следил за деятельностью учебного заведения, принимал самое активное участие в работе попечительского совета. В 1880 году, когда Лорис-Меликов находился уже за пределами Кавказского края, благодарные жители Терской области и г.Владикавказа обратились к императору с ходатайством о присвоении ему звания почетного гражданина г. Владикавказа. Высочайший указ об этом Александр II подписал 29 октября 1880 года.

На открытии мемориальной доски присутствовали ответственные работники аппарата главы и руководства республики, представители министерств и ведомств, депутаты Городской думы, работники Республиканского дома дружбы народов РСО-Алания. Также на торжественном открытии присутствовали представители Союза армян России (из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Нальчика, Моздока), армянской общины Южной Осетии, различных национально-культурных центров и обществ, жители города.

“Сегодня знаменательное событие для нашего города. Мы отдаем дань памяти крупному государственному деятелю Российской империи, сделавшему для нее многое. Личность Лорис-Меликова неоднозначная и противоречивая, как личность любого государственного деятеля такого масштаба. Но этот человек сделал много важного, он пользовался огромным авторитетом у большого количества людей. Ему была вручена высшая награда России — орден Святого Андрея Первозванного. И открываемая сегодня мемориальная доска — это наша дань памяти Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову”, — отметил на мероприятии член Правительства республики, министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений, кандидат исторических наук и один из инициаторов открытия мемориальной доски Аслан Цуциев. В свою очередь, архиепископ Владикавказский и Аланский, управляющий приходами РПЦ в Республике Армения владыка Леонид заметил, что “как человек-созидатель Лорис-Меликов открывал учебные заведения, строил в городе новые здания, вот сейчас ведется реставрация одного из них — атаманского дворца”.

“Мы должны чтить и помнить тех, кто верой и правдой служил отечеству, в их честь должны называться улицы и важные объекты. Лорис-Меликов был из тех, кто служил людям вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности”, — заключил он.

Проникновенную речь в честь Лорис-Меликова произнес сотрудник Института истории и археологии РСО-Алания, кандидат исторических наук Феликс Киреев: “Мемориальная доска — это малая часть того, что мы должны сделать, отдавая дань уважения этому большому человеку, чей вклад в развитие нашего края до конца не освещен. Лорис-Меликов был начальником огромной Терской области, территория которой простиралась от Минвод до Каспийского моря. И ему пришлось здесь все начинать с нуля. Образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, судебная система, административная система — все это создавалось и поднималось при нем. Число только учебных заведений во время его губернаторства возросло от нескольких десятков до трех сотен. Михаил Тариелович привлекал в Терскую область образованных людей, провел во Владикавказ железную дорогу. При нем строились красивые здания. Он мыслил на государственном уровне. Он создавал Владикавказ. Для нас создавал. Хорошо, что появилась хотя бы эта мемориальная доска, хотя за свой вклад Лорис-Меликов достоин большего”.

На торжественной церемонии также выступили настоятель Армянской апостольской церкви Св. Григория Просветителя Тер-Геворг, поблагодаривший организаторов за увековечение памяти великого человека, оставившего свой заметный след в истории не только Владикавказа, Осетии, Северного Кавказа, но и всей России”, а также генеральный консул Республики Армения в ЮФО, почетный гость Вардан Асоян.

“Достойный сын армянского народа, хороший воин, полководец, искусный дипломат — таким был Лорис-Меликов, роль которого явно недооценена. Основанное им учебное заведение, несомненно, дало толчок к развитию региона, его экономики”, — сказал г-н Асоян. Другой почетный гость, председатель Совета ветеранов сухопутных войск вооруженных сил России, председатель Национального конгресса западных армян, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц отметил, что открытие мемориальной доски в честь Лорис-Меликова — историческое событие, собравшее вместе все народы, проживающие во Владикавказе.

— Сегодня мы отдаем дань памяти человеку, который являет собой пример служения России. Лорис-Меликов воевал против Турции (мы в академиях изучали его боевые операции), боролся с чумой в Поволжье и Астраханской губернии, давал отпор террористам. Он создал проект конституции. Он был настоящим государственником.

Церемония открытия мемориальной доски графу Лорис-Меликову завершилась чтением приветственной телеграммы Региональной армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, в которой сообщалось, что в городе на Неве издана книга и снят фильм о Михаиле Лорис-Меликове. Помимо этого, в Санкт-Петербурге планируется открытие Лорис-Меликовского клуба и переименование одной из улиц северной столицы России в его честь.