В основе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта лежит неотъемлемое право народа Арцаха на основополагающие свободы, право свободно решать свою судьбу на родине. Это касается физической безопасности, права на жизнь 150 тысяч граждан Арцаха. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на совместной с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком пресс-конференции в Ереване. З.Мнацаканян отметил, что жизненно важное значение для обеспечения эффективности мирного процесса урегулирования имеет формирование благоприятной среды, внедрение механизмов снижения рисков и расследования инцидентов, мероприятий по укреплению доверия.

“Это было зафиксировано на встрече в Душанбе, а перед этим также в рамках саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. И эти пункты до сих пор остаются предметными”, — сказал глава МИД Армении.

Министр также отметил, что вопрос о прекращении гонки вооружений был и остается в повестке дня МИД Армении. “Этот вопрос был в нашей двусторонней (армяно-словацкой — Г.М.) повестке дня. Все мы требуем большего внимания, потому что мы не приветствуем гонку вооружений в регионе, мы чувствительны к таким проблемам. Мы благодарим нашего коллегу за возможность участвовать в таком диалоге. Это было и остается в нашей повестке дня не только в этом, но и в более широком контексте”, — сказал Мнацаканян, касаясь обращенного к Лайчаку вопроса о продаже словацкой стороной оружия Азербайджану. Глава МИД Словакии в ответ подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась с МИД Армении, и вопрос уже закрыт.

Действующий председатель ОБСЕ выразил готовность сделать все возможное для содействия мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфликта и достижения долгосрочного решения. По его словам, Словакия в качестве председателя ОБСЕ ставит во главу угла основные принципы — человека, диалог и стабильность, нацеленность на предотвращение конфликтов и построение мирных контактов посредством стимулирования разносторонних отношений. Мирослав Лайчак отметил, что посетил регион, чтобы понять как ситуацию на месте, так и существующие вызовы. Он напомнил три основных принципа урегулирования — территориальная целостность, право на самоопределение и неприменение силы, подчеркнув при этом, что конфликт должен быть решен с уважением всех трех принципов, а не их противопоставлением.

Поприветствовав сокращение инцидентов на границах сторон конфликта, г-н Лайчак вместе с тем заметил, что конфликт еще не разрешен и традиционно призвал стороны готовить народы к миру. Мирослав Лайчак подчеркнул, что в центре внимания председательства Словакии в ОБСЕ — человек, а основные тезисы — человек, диалог, стабильность. “Наша цель построение безопасного будущего. Я приехал в регион в начале председательства Словакии, так как хочу выслушать людей, понять ситуацию”, — отметил он.

Но при всем при этом ДП ОБСЕ, как и его предшественники, ушел от ответа на вопрос о том, чтобы лично побывать в Арцахе и увидеть, как там живут простые люди, выслушать их. Он заявил, что полностью доверяет сопредседателям МГ ОБСЕ, своему личному представителю Анджею Каспшику и делает все в тесной координации с ними. То же с форматом переговоров, точнее, с вопросом возвращения Арцаха в переговорный процесс. По словам ДП ОБСЕ, любое изменение формата должно быть приемлемым для всех сторон. Т.е. для Азербайджана. Как и все эти 30 с лишним лет, учитываются исключительно азербайджанские интересы. А с интересами Арцаха и проживающих там людей, в том числе беженцев из Азербайджана, полностью лишенных внимания и помощи международных структур, считаться не нужно?!

Кстати, на это обстоятельство обратил внимание ДП ОБСЕ и глава МИД Арцаха Масис Маилян, встретившийся с Мирославом Лайчаком в Ереване. Отметив, что краеугольным принципом ОБСЕ является обеспечение всеобъемлющей безопасности, охватывающей военно-политическое, экономическое, а также человеческое измерения, Масис Маилян в то же время с сожалением констатировал, что эта организация сконцентрировалась главным образом на урегулировании конфликта. Министр призвал ДП ОБСЕ не оставлять без должного внимания человеческое измерение. Он обратил внимание г-на Лайчака на тот факт, что Азербайджан не прекращает попыток изолировать Арцах, и в связи с этим ОБСЕ несет определенную ответственность за то, чтобы ввиду неурегулированности конфликта граждане республики не были ограничены в реализации своих основополагающих прав и свобод. В этой связи Масис Маилян отметил актуальность вопроса визитов высоких представителей международных организаций в Арцах. Подобные визиты, по его словам, станут важным сигналом, что вопрос мира и стабильности в регионе Южного Кавказа находится в центре внимания ОБСЕ и других международных структур.

Касаясь процесса урегулирования, арцахский министр отметил, что одним из ключевых показателей эффективности процесса урегулирования является реализация достигнутых ранее договоренностей, отметив, что фактический отказ Азербайджана от венских и санкт-петербургских договоренностей препятствует продвижению мирного процесса.

Глава МИД Арцаха подчеркнул, что оптимальным способом успешного продвижения миротворческого процесса является восстановление трехстороннего переговорного формата, закрепленного решением Будапештского саммита ОБСЕ в 1994 году. Масис Маилян выразил сожаление, что в последующие годы произошел отход от данного решения, принятого на основе консенсуса. По словам министра, трехсторонний формат переговоров с прямым и полноценным участием официального Степанакерта не только доказал свою эффективность, но и оказался самым результативным, обеспечившим достижение соглашения о прекращении огня и военных действий 12 мая 1994 года. Наряду с необходимостью восстановления трехсторонних переговоров Масис Маилян также подчеркнул важность выработки новых идей для достижения реального прогресса в мирном процессе.

В ходе состоявшейся после встречи беседы с журналистами глава МИД Арцаха подчеркнул необходимость отказа от устаревших принципов разрешения конфликта. Нужны новые реалистичные предложения, сказал он, комментируя представленные в заявлении сопредседателей МГ т.н. принципы и элементы урегулирования. По словам министра, все предложения, которые делались в течение последних 27 лет и лежат на столе переговоров, устарели и нуждаются в пересмотре. “Если останутся старые принципы, и Арцах не будет принимать участие в переговорах, то мы не сможем зафиксировать какой-либо прогресс в переговорном процессе”, — сказал Масис Маилян.

Глава МИД Арцаха отметил, что встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым должны быть продолжены. “Пашинян говорил, что во время этих встреч он будет говорить от имени Армении, поскольку не уполномочен представлять Арцах. В этом смысле все нормально, контакты должны быть продолжены”, — сказал министр. По его словам, Н.Пашинян в ходе встреч будет обсуждать возврат к трехстороннему формату переговоров.

Маилян отказался сообщить содержание состоявшегося днем раньше совместного заседания Советов безопасности Арцаха и Армении, сославшись на то, что подобные заседания носят закрытый характер. Но, по его словам, вопрос передачи премьер-министру Николу Пашиняну полномочий на ведение переговоров от имени Арцаха на этом заседании не обсуждался: “Я могу подтвердить, что проблемы передачи мандата нет. Во время приветственного выступления, которое стало достоянием общественности, Пашинян сказал, что будет говорить только от имени Армении”.

В ответ на вопрос о “возвращении” освобожденных территорий глава МИД Арцаха заявил, что азербайджано-арцахский конфликт — не территориальный, как это пытаются представить в Азербайджане. “Это неприемлемо и искажает суть данного конфликта”, — сказал Маилян.