Концерт, посвященный 2800-летию Эребуни-Еревана
Проживающий в Германии тенор и композитор Масис Аракелян в Берлинской церкви Kайзер Вильгельм Гедехтнис выступил с сольным концертом, посвященным 2800-летию Эребуни-Еревана.
В нем приняли участие пианист Дитлинд Мария Штропал, скрипач Давид Хачатрян, виолончелист Микаел Ахназарян. На концерте прозвучали произведения Масиса Аракеляна, написанные для скрипки и виолончели, произведения Комитаса, Григора Таляна и известного немецкого композитора, одного из основателей немецкой художественной песни Роберта Шумана.
Реакция немецких и других слушателей была очень позитивной. Сопоставление и сравнение армянской и немецкой музыки, как новая работа, заинтересовала и восхитила требовательного зрителя.