Культура Март 15, 2019 | Автор : admin

Проживающий в Германии тенор и композитор Масис Аракелян в Берлинской церкви Kайзер Вильгельм Гедехтнис выступил с сольным концертом, посвященным 2800-летию Эребуни-Еревана.

В нем приняли участие пианист Дитлинд Мария Штропал, скрипач Давид Хачатрян, виолончелист Микаел Ахназарян. На концерте прозвучали произведения Масиса Аракеляна, написанные для скрипки и виолончели, произведения Комитаса, Григора Таляна и известного немецкого композитора, одного из основателей немецкой художественной песни Роберта Шумана.

Реакция немецких и других слушателей была очень позитивной. Сопоставление и сравнение армянской и немецкой музыки, как новая работа, заинтересовала и восхитила требовательного зрителя.