Общество Март 15, 2019 | Автор : admin

Директоры кафе выступили против демонтажа и требуют соответствующего документа, который подтвердит, что демонтаж территорий законен, а также требуют от мэрии разрешить продолжить деятельность до ноября.

“Мы можем предъявить документ, что этот демонтаж незаконен. У нас есть свидетельство о собственности до 2026 года”, — сказал один из директоров кафе, который не пожелал представиться.

Представитель мэрии Еревана Арам Мартиросян отметил, что действия, которые осуществляет мэрия, полностью находятся в рамках закона.

“Компания “Атлантис Гарден”, которая осуществляет деятельность на указанной территории, не имеет на нее никакого права. Участок принадлежал ЗАО “Кентрон каначапатум”, которое на правах субаренды передало компании его “Атлантис Гардену”. Права компании “Кентрон каначапатум” в установленном законом порядке прекращены, относительно этого прекращения есть также регистрация в Государственном комитете кадастра недвижимости. На основании Гражданского кодекса и ряда других актов прекращено также право субаренды “Атлантис Гардена”. В настоящее время проводятся работы по благоустройству и озеленению, и вся наша деятельность закономерна”, — сказал Мартиросян.

Мэрия Еревана распространила заявление о восстановлении зеленых площадей, прилегающих к площади Свободы, согласно которому хозяйствующие субъекты, арендовавшие на данной площади, являющейся собственностью города, земельные участки и развернувшие там кафе бизнес, получили уведомление от соответствующего подразделения мэрии, в котором предлагалось им отказаться от некоторой части предоставленных на правах аренды земельных участков.