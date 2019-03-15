Уровень инфляции в Армении продолжает оставаться на низком уровне, будучи даже меньше запланированного госбюджетом показателя. Если говорить цифрами, то, по итогам прошлого года, как свидетельствуют данные Нацстаткомитета, инфляция у нас была зафиксирована на уровне 2,5%, по сравнению с тем же показателем предыдущего года, при том, что по госбюджету 12-месячная инфляция в Армении на 2018 год была запланирована на уровне 4% (±1,5%). Низкая инфляционная среда сохранилась и далее, составив в феврале текущего года 1,9%, по отношению к февралю 2018 года.

Подобная тенденция обусловлена сразу несколькими факторами. Прежде всего, как считают специалисты Центробанка, на фоне замедления роста мировой экономики валовый спрос несколько ослабел, в результате чего на международных рынках основных товаров сохраняется низкая инфляционная среда. Плюс центральные банки ведущих стран временно оттягивают корректировку денежно-кредитных условий, поэтому в ближайшие месяцы из внешнего сектора инфляционного давления не ожидается.

Что касается внутренних факторов, то, по оценкам ЦБ, продолжившееся в начале 2019 года сдерживающее влияние налогово-бюджетной политики на внутренний спрос будет нейтрализовано к концу первого полугодия. В нынешних условиях финансовый регулятор предпочитает поэтапное восстановление инфляции, поскольку, как полагают в Центробанке, низкая инфляционная среда способствует закреплению долгосрочных инфляционных ожиданий и поддержанию покупательской способности доходов.

Впрочем, низкий инфляционный уровень характерен для Армении не только за последние месяцы. Он держится уже в течение нескольких лет, позволяя Центробанку проводить расширенную денежно-кредитную политику, что отображается и в тенденциях по снижению процентных ставок и увеличению объемов кредитования.

Но главное, как ранее отметил член совета Центробанка Артур Степанян, сформированная за последние годы низкая инфляционная среда очень важна для экономики. Речь, прежде всего, об обеспечении покупательной способности населения, поскольку наша страна пока не может обеспечить инклюзивную модель экономического роста, учитывая то, что рост доходов населения, в частности, рост средней зарплаты, не столь значителен. Во-вторых, это важно с точки зрения формирования низких процентных ставок во всех сегментах финансового рынка, что позволяет сохранять расширительную денежно-кредитную политику. К тому же низкая инфляция, по словам г-на Степаняна, позволяет повысить уровень доверия населения к отечественной финансовой системе, что видно хотя бы по росту объемов драмовых депозитов, свидетельствующем о том, что не только физические, но и юридические лица не боятся держать свои сбережения в нацвалюте.

Чтобы не быть голословными в Центробанке попытались в цифрах понять, стоило ли вообще отдавать предпочтение драмовым сбережениям. Так вот, выяснилось, что если бы за последние 10 лет (причем с учетом финансовых шоков как 2009, так и 2014г.) люди хранили сбережения в драмах, то в реальном выражении они выиграли бы намного больше, чем в случае вкладов в иностранной валюте.

Учитывая то, что низкая инфляционная среда имеет тенденцию сохраняться и далее, Совет ЦБ на своем заседании 12 марта решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 5,75%. Снижена она была на 0,25 процентных пункта в последних числах января этого года. До этого, начиная с февраля 2017 года, ставка рефинансирования держалась на уровне 6%.

Чуть более месяца назад снизив, а сейчас оставив ставку рефинансирования без изменения, ЦБ намерен сохранить стимулирующий эффект денежно-кредитных условий. Наряду с этим в Центробанке полагают, что в условиях прогнозируемого макроэкономического развития возникнет необходимость сохранять стимулирующий эффект денежно-кредитных условий в долгосрочном разрезе, что и позволит вывести инфляцию на целевой уровень в среднесрочной перспективе. По прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция задержится на уровне ниже целевого порога, а потом начнет стабилизироваться, постепенно приближаясь к предусмотренной госбюджетом цели.