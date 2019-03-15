О введении единой евразийской валюты говорить пока еще рано. Но вести разговоры о торговле на территории Евразийского экономического союза в национальных валютах можно и нужно уже сейчас. Такое мнение высказал на днях координатор Евразийского экспертного клуба в Ереване Арам Сафарян, добавив, что “чем раньше начнутся такие обсуждения, тем сильнее выиграет экономика”.

Особенно это касается товаров стратегического значения, продолжил он, пояснив, что странам ЕАЭС надо как можно скорее перевести торговлю газом и нефтепродуктами на национальные валюты. Для Армении же, по словам г-на Сафаряна, крайне важно перейти в торговле газом на российский рубль и армянский драм, что избавит страну от рисков с колебаниями драма к доллару. “Кстати, этот вопрос волнует не только нас. Его поднимает и Беларусь, которая тоже импортирует газ и нефть”, — отметил координатор Евразийского экспертного клуба.

Надо сказать, что подобная точка зрения не впервые высказывается экспертным сообществом. О необходимости интенсивно вести переговоры о переходе на взаиморасчеты в российских рублях в торговле стратегическими товарами, отказавшись от привязки к доллару, неоднократно говорил в беседе с нами и доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян. Свое мнение он мотивировал тем, что такой расклад позволит интенсифицировать взаимные расчеты в национальных валютах и сократить долларизацию.

В нынешних же условиях при изменении курса рубля Армения в пересчете на рубли платит больше, потому что цены фиксированы в долларах. При этом в статье 4 Договора о ЕАЭС, отметил экономист, четко прописано, что основная цель создания Союза заключается в модернизации, кооперации, повышении конкурентоспособности стран, а также формировании единого рынка. Вполне очевидно, что для того, чтобы была модернизация и кооперация, цены на энергоресурсы не должны существенно отличаться.

Следующим ключевым пунктом является статья 64 того же Договора — о целях и принципах согласованной валютной политики в странах ЕАЭС. Здесь отмечено, что государства-члены в целях углубления экономической интеграции должны развивать сотрудничество в валютно-финансовой сфере, повышать роль национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечивать взаимную конвертируемость валют стран ЕАЭС, разрабатывать и проводить согласованную валютную политику.

“В приложении же этой статьи прямо указано о необходимости координации политики обменного курса для обеспечения проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах государств-членов. Так давайте это сделаем (вообще надо научиться работать с Договором). Иначе при неприменении на практике взаиморасчетов в национальной валюте, хотя бы по определенному сегменту продуктов, у центральных банков стран ЕАЭС не будет ясного стимула для четкого выполнения требований договора о ЕАЭС, а также согласования и принятия соответствующих нормативов и документов. А если не согласовать валютные политики, то о едином рынке говорить нельзя”, — заключил г-н Тавадян.