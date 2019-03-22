Во вторник лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, объявил о своей отставке.

Выступая по местным телеканалам, он заявил, что принял решение прекратить свои полномочия в качестве главы государства. “В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана”, — сказал он.

Покинув пост президента, господин Назарбаев остается председателем Совбеза Казахстана. Законы страны это позволяют, статус первого президента — Елбасы (лидера нации), оставаясь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны, Назарбаев фактически остается и лидером страны. Остается также председателем партии “Нур Отан” (“Свет Отечества”), членом Конституционного совета.

В тот же день премьер-министр РА Никол Пашинян имел телефонную беседу с Нурсултаном Назарбаевым. Высоко оценив дружественные отношения между двумя странами и сформировавшиеся с Назарбаевым личные отношения, глава Кабинета министров РА подчеркнул неоценимую роль Назарбаева в деле обеспечения прогресса и развития Казахстана, его огромный вклад в становление интеграционных процессов на пространстве Евразийского региона. Господин Пашинян пожелал успехов Назарбаеву в его дальнейшей деятельности.

Согласно законодательству Казахстана, и. о. президента страны стал председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев, который вступил в должность в среду и будет руководить страной до апреля 2020 года, когда истекает срок полномочий избранного президента.

Вступив в должность, новый глава государства посчитал необходимым увековечить имя великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева — переименовать столицу Астану в Нурсултан, предложил воздвигнуть монумент в честь первого президента, а также назвать его именем центральные улицы областных городов Елбасы-Назарбаева, дабы потомки помнили, с чего началась история независимого Казахстана.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев возглавил Казахстан с 1990 года, а в 2015 был переизбран на пятый срок. Тем временем, депутаты сената парламента Казахстана старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву избрали спикером. Она сменила на этом посту Касыма-Жомарт Токаева, вступившего в должность президента.

Старшей дочери первого президента Казахстана 55 лет, с сентября 2016 года она была депутатом сената парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты. В разное время Назарбаева была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента, возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была заместителем председателя палаты.

Между Арменией и Казахстаном традиционно сформированы дружественные отношения, в этой стране имеется многочисленная армянская община со своими очагами культуры. Проживающие здесь армяне — не только наследники оказавшихся в этой стране вследствие сталинских репрессий ссыльных, но есть и люди, перебравшиеся из Армении в постсоветский период, которые прекрасно интегрировались в жизнь страны.