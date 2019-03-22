Государство Март 22, 2019 | Автор : admin

Правительство Армении на заседании 21 марта решило объединить ГНКО Государственный колледж Берда и Государственное ремесленное училище Берда, действующие под началом Министерства образования и науки, и реорганизовать в ГНКО Государственный многофункциональный колледж Берда.

В обосновании решения отмечается, что в городе Берд Государственное ремесленное училище, в отличие от Государственного колледжа, перегружено, что не дает возможность включить в программу новую специальность, соответствующую требованиям рынка труда области.

В результате оптимизации (укрупнения) этих ГНКО в Государственном многофункциональном колледже повысится эффективность управления учебным заведением, улучшатся условия здания. Возможно будет сохранить преподаваемые специальности и внедрить новые, соответствующие требованиям рынка труда области, а также будет создана возможность осуществить в одном учреждении начальные (ремесленные) и средние профессиональные образовательные программы. В результате слияния и утверждения нового штатного расписания возможно сокращение штатов, в частности, административных и учебно-вспомогательных. Изменения преподавательского состава будут обусловлены изменением объемов производства в начале нового учебного года.