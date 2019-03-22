Общество Март 22, 2019 | Автор : admin

Фонтанный комплекс на площади Республики будет запущен 21 марта. Как сказал начальник отдела туризма мэрии Еревана Геворг Орбелян, это обусловлено, в первую очередь, праздником Новруза, так как ожидается приток туристов из Ирана.

Учитывая, что ожидается приток туристов из Ирана, а интерес к фонтанам на площади Республики особенно велик, было решено в этом году, впервые, запустить главные фонтаны раньше, 21 марта. Обычно фонтаны включаются 7 апреля. И туристы, и посетители, конечно, и ереванцы смогут насладиться фонтанами во всей их светозвуковой и музыкальной красоте”, — сказал Геворг Орбелян.

Он сообщил, что в этом году также будут действовать информационные центры, где сотрудники будут оказывать содействие туристам и в случае необходимости предоставят иранцам карты на персидском языке.

Фонтанный комплекс с обновленным репертуаром будет работать во все дни недели, кроме вторников, объявленных санитарными днями. Это водное сооружение с 08:30 до 20:00 будет работать как обычный фонтан, а с 20:00 ереванцам и гостям столицы представится все его светозвуковое и музыкальное великолепие.

Иранцы празднуют Новруз 21 марта, и он длится 11 дней. В результате многовекового празднования Новруза сформировался ряд традиций. В 2009 году праздник Новруз был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Новруза.