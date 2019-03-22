Государство Март 22, 2019 | Автор : admin

Законопроект “О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях”, которым закрепляется День гражданина Республики Армения, был одобрен на вчерашнем заседании правительства. Он будет отмечаться в последнюю субботу апреля.

“В случае, когда 1 мая выпадает на субботний день, День гражданина Республики Армения будет отмечаться в последнее воскресенье апреля”, — отметил министр юстиции Артак Зейналян. По его словам, необходимость принятия законопроекта обусловлена сложившейся в апреле 2018 года беспрецедентной политической ситуацией. “Тысячи граждан в форме митингов и шествий выразили свои требования к властям в связи с настоятельной необходимостью решения многих социально-экономических, правовых и политических проблем.

“Проводимые ненасильственными мирными действиями акции протеста, митинги включали столицу Ереван, города и села областей, а также межгосударственные и междугородние дороги и были свидетельством системных изменений граждан, общественного требования качественных и глубинных реформ.

Одним из результатов народного движения стала отставка премьер-министра и победа народного движения”, — говорится в обосновании законопроекта.

Отмечается, что предлагаемое урегулирование позволит установить День гражданина Республики Армения по случаю всенародного движения, осуществленного тысячами граждан Республики Армения, открывших новую страницу в армянской истории.

В случае, если последняя суббота выпадает на 24 апреля, День гражданина Республики Армения будет отмечаться 25 апреля, отметил вице-премьер Тигран Авинян.

“Какой-либо специальный нерабочий день данным законопроектом не предусматривается”, — подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян.