Государство Март 22, 2019 | Автор : admin

Правительство дало отрицательное заключение законодательной инициативе, представленной рядом депутатов фракции “Процветающая Армения”, в которой предлагалось закрепить законом, что боевое дежурство могут осуществлять только солдаты, прослужившие, как минимум, год. Изменения были предложены в проекте закона “О военной службе и статусе военнослужащего”.

В обосновании отказа Министерства обороны отмечается, что процесс подготовки военнослужащих в Вооруженных силах осуществляется на учебных этапах, в рамках которых программой боевой подготовки, утвержденной приказом министра обороны, предусмотрен полный цикл соответствующей подготовки и обучения военной специальности военнослужащего, проходящего обязательную военную службу в течение первых пяти месяцев, в результате чего военнослужащий получает необходимую подготовку для соответствия, функционирования в составе подразделения и включения в боевое дежурство. “То есть, ни один военнослужащий не вовлекается в боевое дежурство без пятимесячной подготовки”, — сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

Он отметил, что предлагаемое продление программы боевой подготовки еще на 7 месяцев, станет необоснованным расширением программы обучения, что окажет неблагоприятное воздействие как на целевой процесс организации военной службы, так и на выполнение боевой задачи воинской части, несущей боевое дежурство. “В результате принятия проекта должны быть внесены соответствующие изменения в приказ министра обороны, регламентирующие учебные этапы и программы боевой подготовки в Вооруженных силах Армении”, — сказал он.