Регион Март 22, 2019 | Автор : admin

Политические силы, представленные в парламенте Арцаха, распространили заявление, в котором коснулись событий, происходящих в преддверие выборов в органы местного самоуправления и Президента Республики Арцах. Арменпресс представляет заявление политических сил, представленных в парламенте Арцаха.

В Республике Арцах, на фоне выборов в ОМС, ожидающихся в 2019 году и общегосударственных выборов 2020 года, в последнее время активность некоторых групп и отдельных лиц иногда переходит границы политкорректности, попирая многолетнюю работу нашего народа в деле построения независимого государства.

С 1991 года, с провозглашения независимости важнейшим вопросом нашей политической повестки было и продолжает оставаться признание и повышение роли Арцаха как полноправного субъекта международного права. В этом контексте достигнутые успехи стали реальностью благодаря проармянскому мышлению и объединенным усилиям Арцах-Армения-Диаспора.

Одним из наших значительных достижений в процессе государственного строительства является высокая степень интеграции двух армянских республик, которая является прочной основой для противостояния существующим вызовам и продвижения общеармянских интересов. На данном этапе государственного строительства инициировать искусственные процессы и ставить под сомнение суверенитет — это безответственные и неуместные спекуляции.

Мы, как политические силы, представленные в парламенте Арцаха, утверждаем, что нынешний статус Арцаха и выбор нашего народа развиваться демократическим путем наилучшим образом отражает решимость иметь в перспективе единое армянское государство.

Призываем группы и деятелей, имеющих политические амбиции, воздержаться от заявлений и шагов, унижающих традиции и систему ценностей государственности.

Партия “Свободная Родина’’

Демократическая партия Арцаха

ЦК АРФД Арцаха