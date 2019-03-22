Экономика Март 22, 2019 | Автор : admin

Переход к единой валюте в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен, но входящие в союз страны пока к нему не готовы. Oб этом во вторник заявил помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Федор Черницын во время выступления в Российском культурном центре в Вашингтоне на ежегодной конференции, посвященной развитию деловых контактов с ЕАЭС.

Что касается единой валюты, то тут планов нет. Эта дискуссия обсуждается на уровне экспертов, на теоретическом уровне. Переход к единой валюте в настоящее время возможен, но мы к нему не готовы. Нам надо наращивать долю национальных валют”, — отметил он. “Официально вопрос о переходе к единой валюте сейчас не стоит, мы только движемся к нему. У нас есть планы в 2025 году на территории Казахстана создать финансовый мегарегулятор ЕАЭС — учреждение, которое будет независимой организацией, отвечающей за единую общую финансовую политику союза. Сейчас говорить о единой валюте преждевременно”, — подчеркнул Черницын.