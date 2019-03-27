Регион Март 27, 2019 | Автор : admin

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян направил письмо с выражением благодарности члену Палаты общин Канады Рейчел Хардер, под руководством которой в Оттаве была сформирована группа парламентских друзей народа Арцаха.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ НС НКР, в письме, в частности, говорится: “От имени Национального собрания Республики Арцах и от себя лично выражаю признательность Вам и членам группы за желание и решимость развивать дружественные отношения с народом Арцаха”.

Эта инициатива — новый институциональный уровень нашего сотрудничества, которое началось с Вашего визита в Степанакерт два года назад и знакомства с нашей страной.

Уверен, что это станет эффективной платформой для расширения взаимовыгодных связей между Арцахом и Канадой, в частности, в сфере гуманитарного сотрудничества.

Председатель НС направил письмо с выражением благодарности и исполнительному директору Комиссии Ай-Дата Канады Севаку Беляну за содействие, оказанное в деле формирования группы дружбы.