Регион Март 27, 2019 | Автор : admin

Члены армянской делегации в Межпарламентской Ассамблее СНГ Вараздат Карапетян, Ануш Беглоян, Тигран Улиханян и Армен Памбухчян на созванной в понедельник пресс-конференции представили подробности работы состоявшихся 14 марта заседаний постоянных комиссий МПА.

Вараздат Карапетян сообщил, что избран председателем экономической и финансовой комиссии организации.

На заседании обсужден ряд модельных законов, в частности проекты по ценообразованию и налоговому администрированию, которые впоследствии могут оказаться полезными при разработке национальных законодательств. Законопроекты будут обсуждены на пленарном заседании Ассамблеи.

А.Беглоян, избранная заместителем председателя Комиссии по культуре, спорту и социальным вопросам, сообщила, что обсуждены проекты многочисленных модельных законов, в том числе касающиеся школьного спорта, социального туризма.

В повестке дня комиссии проект конвенции “Об охране культурных ценностей”, обсуждение которого отсрочено почти на полгода. Армянская делегация намерена внести несколько предложений. Конвенция впоследствии будет предложена к ратификации национальными парламентами.

В комиссии по науке и образованию работал А.Памбухчян. Обсуждено 12 проектов, по трем из них армянские парламентарии представили предложения, которые были приняты.

Т.Улиханян, коснувшись работы финансово-бюджетной комиссии, сообщил, что обсуждены отчет об исполнении бюджета 2018г., вопрос членских взносов стран-членов МПА СНГ на 2019-20гг.

По сведениям докладчиков, лишь 10% предложенных комиссиями модельных законов в дальнейшем становятся для стран-членов СНГ основой для разработки законопроектов, поэтому решено впредь выдвигать лишь реально применимые на практике проекты.