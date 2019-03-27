Премьер-министр Никол Пашинян и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе провели неформальную встречу в общине Енокаван Тавушской области Армении.

Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-грузинских отношений, коснулись представляющих взаимный интерес других тем.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие будет способствовать развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами по ряду направлений. В этом контексте стороны подчеркнули важность не только официальных, но и подобных частых неформальных встреч.

Находясь в общине Енокаван, глава правительства ознакомился с проектом “Стратегии развития Енокавана 2025”, основным направлением которого является развитие в общине сферы туризма и инфраструктур. Согласно стратегии, Енокаван станет центром приключенческого туризма, и количество ежегодных туристических посещений возрастет до 250 тыс. вместо нынешних 50 тыс. Планируется до 2025 года инвестировать несколько десятков миллионов долларов для развития туристической инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Премьер-министр Пашинян приветствовал и подчеркнул важность реализации стратегии и отметил, что правительство в рамках своего инструментария готово оказать помощь в реализации предусмотренных стратегией проектов и инвестиционных программ.