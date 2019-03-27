Регион Март 27, 2019 | Автор : admin

В Ереване соберутся ведущие мировые специалисты по биотехнологиям, экономике и другим научным отраслям для участия в международной конференции, посвященной моделированию эффективного развития экономики и политики. Как сообщили в Союзе предприятий передовых технологий, в Ереване пройдут конференции в рамках академических мероприятий, посвященных сфере экономики и биотехнологий.

Конференция “Эволюция и искусственный интеллект” пройдет с 29 марта по 3 апреля, а Международная экономическая конференция — с 1 по 2 апреля. Конференции проводятся Национальной научной лабораторией имени Артема Алиханяна при содействии правительства РА (в лице вице-премьера Тиграна Авиняна), Союза предприятий передовых технологий и программы “Содействие развитию МСБ в Армении’’.

Сопредседатель конференции, ведущий научный сотрудник теоретического департамента им. Сергея Матиняна Национальной научной лаборатории им. Артема Алиханяна Давид Саакян отметил, что несколько месяцев назад, размышляя об экономической революции, пришел к выводу, что темпы роста экономики в Армении довольно низки. Ученый решил по мере своих возможностей помочь правительству в развитии экономики. Он связался со своими коллегами из разных стран, пригласил их в Армению, чтобы, рассмотрев пример Армении, выслушать их советы по оптимальному развитию экономики.

Для участия в конференции в Армению прибудут ведущие эксперты и ученые мира. Несколько лекций прочтет эксперт по финансовым рискам из Швейцарии Дидье Сорне. На конференции выступит французский физик Серж Галам, который предсказал результат голосования Брексита и победу Трампа. Лекцию по видеосвязи прочтет физик Яниир Бар Ям из Бостона, который моделирует экономику для Уолла Стрита и политику для Белого дома. В Армению приедут и выступят создатель биоинформатики и ряд других известных ученых.

Все выступления конференции будут записаны, в результате обсуждений подготовлены предложения, которые будут представлены правительству РА. Давид Саакян отметил, что в системе государственного управления есть большой интерес к научной конференции. В этом важнейшем мероприятии примут участие вице-премьер РА Тигран Авинян, представители министерств экономического блока, Центрального банка РА, Союза предприятий передовых технологий, экономисты.

Конференция под названием “Эволюция и искусственный интеллект” пройдет под патронажем и при активном участии Президента РА. “Легко критиковать правительство, находить недостатки, гораздо сложнее давать конкретные серьезные, умные советы. По личному опыту могу сказать, что правительство заинтересовано в серьезных советах. Так что, я призываю экспертов помочь правительству”, — сказал Давид Саакян, выразив надежду, что после конференции связь участников с Арменией укрепится, и в дальнейшем своими советами они смогут помочь правильному планированию нашей экономики.

Давид Саакян также подчеркнул роль фундаментальной науки, без которой просто невозможно развитие успешной прикладной науки, вузовского образования и новых технологий. Он также добавил, что к чести и прежних, и нынешних правительств Армении все они всегда придавали важность фундаментальной науке.

“На конференцию приезжает так много всемирно известных ученых, потому что до сих пор в Армении, в лице Национальной научной лаборатории им. Артема Алиханяна, особенно теоретического департамента, есть наука конкурентоспособная на международном уровне”, — добавил Давид Саакян.