Культура Март 27, 2019 | Автор : admin

Приз “За вклад в мировую музыкальную культуру” международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки посмертно присужден французскому шансонье Шарлю Азнавуру. Церемония объявления лауреатов состоялась в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

Мир потерял великого артиста, но его искусство продолжает жить и долго-долго будет озарять своим светом не одно поколение. И сегодня премию в номинации “За вклад в мировую музыкальную культуру” международной профессиональной премии BraVo мы посвящаем Шарлю Азнавуру”, — объявил ведущий церемонии Филипп Киркоров. Статуэтка будет передана семье певца. Песню Азнавура “Вечная любовь” (Une Vie D’Amour) на концерте исполнила Тамара Гвердцители. “Невозможно говорить в прошедшем времени о Шарле Азнавуре. Это сокровищница мировой музыки, это чувство страсти, мысли великого человека. Спасибо, маэстро, за вашу музыку, за песни, которые сделали наш мир красивее, счастливее”, — сказала она.