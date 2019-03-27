В административном комплексе Министерства обороны Армении 25 марта созван оперативный сбор руководящего состава Вооруженных сил. Как сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в рамках взаимодействия вооруженных сил двух армянских республик на сбор прибыли также и представители командного состава АО Арцаха.

С участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил встретился премьер-министр Никол Пашинян, отметивший, что встреча является хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов повестки развития нашей страны.

В своей речи глава правительства коснулся текущей экономической ситуации в стране, рассказал о шагах по реализации экономической революции и модели экономического развития, подчеркнув, что благоприятная экономическая ситуация будет способствовать быстрому решению проблем в Вооруженных силах. В этом контексте Никол Пашинян представил направленные на создание благоприятных условий для военнослужащих и решение социальных вопросов шаги государства, которые будут продолжительными и будут направлены на достижение ощутимых результатов для военнослужащих Вооруженных сил.

Отвечая на вопросы участников оперативного сбора Вооруженных сил, премьер-министр Пашинян коснулся внешнеполитических вызовов Армении, региональной военно-политической ситуации и развития событий, подробно рассказал о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, представил детали последней встречи с премьер-министром Грузии и др.

В контексте совершенствования знаний руководящего состава Вооруженных сил министр обороны Армении Давид Тоноян, выступил с лекцией на тему “Военно-политическая ситуация в регионе и возможные развития, вытекающие из этого”.

Глава оборонного ведомства РА представил участникам собрания основные вызовы вокруг безопасности Армении и Арцаха, угрозы внешнего, в том числе и военного характера, существующие и возможные развития в сфере региональных интересов и конфликтов и основные принципы обеспечения благоприятных условий для армянской стороны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.