Премьер-министр Никол Пашинян в среду представил парламенту доклад о ходе выполнения программы правительства и имеющихся результатах. И фактически проанализировал политические и экономические процессы минувшего года.

Доходы бюджета будут перевыполнены

Начало дебатов премьер положил важными новостями, представив деятельность исполнительной власти в первой декаде текущего года. Он особо подчеркнул, что доходная часть Госбюджета страны будет перевыполнена как минимум на 40 млрд драмов. Основания для столь оптимистического прогноза дают итоги деятельности правительства за первые три месяца.

“Это приблизительно 90 млрд долларов. То есть государственные доходы в 2019 году будут больше, чем было предусмотрено принятым Национальным Собранием государственным бюджетом. Это беспрецедентное явление как минимум за последние 9 лет, поскольку у нас долгое время не было ситуации, когда доходы бюджета бывали перевыполнены, причем в таких огромных объемах” — подчеркнул господин Пашинян, добавив, что гораздо важнее констатировать, что собирается делать правительство с этими дополнительными доходами.

А правительство намерено в текущем году повысить на 10% зарплату военнослужащим ВС Армении, а с 1 сентября повысить зарплату учителям общеобразовательных школ. Речь, заметим, идет примерно о 38 тысячах педагогов. Кроме того, планируется провести в этом году разные ремонтные работы на 303 км автодорог, что также является беспрецедентным показателем за последние 9 лет, но правительство надеется и уверено, что в этом процессе будут и сбережения. Кроме того, исполнительная власть надеется, что в этом году удастся превзойти показатель гораздо более длительного времени.

По словам господина Пашиняна, правительство намерено выделить еще 10 млрд драмов на реализацию субвенциальных программ — это программы, реализуемые совместно с общинами, органами местного самоуправления. Дело в том, что еще в прошлом году правительство готово было выделить 10 млрд драмов на подобные программы, однако анализ ситуации показал, что общины не готовы потратить столько денег ввиду отсутствия конкретных программ.

Премьер выразил уверенность, что в нынешнем году удастся потратить на развитие инфраструктур общин всю предусмотренную сумму, и в результате целевого расходования этой суммы граждане смогут почувствовать очень конкретные изменения в своей жизни.

Глава Кабинета министров подробно представил парламентариям, результатом чего является этот дополнительный сбор в госбюджет в 40 млрд драмов. “Это, в первую очередь, результат политики правительства и КГД против теневой экономики. И, поскольку я предвижу, что прозвучат опасения относительно того, что это может оказать негативное влияние на нашу экономику, хочу отметить: в этом процессе репрессивные методы вообще не будут применяться, а лишь метод анализа, переговоров, диалога. Следующий важный фактор, который позволит нам иметь столь серьезнейшее перевыполнение государственных доходов — сотрудничество граждан и правительства. Я с радостью констатирую, что граждане Армении действительно реагируют на призывы правительства о том, что и они имеют свою роль в борьбе с тенью… Наше общество и правительство находятся в практическом диалоге друг с другом, и этот диалог дает конкретные результаты”, — подчеркнул Никол Пашинян.

“Эти результаты мы оцениваем позитивно, но не считаем, что желаемые результаты достигнуты. Здесь важна динамика. Хочу напомнить, что в сентябре минувшего года мы достигли даже рецессионного порога, когда показатель нашей экономической активности стремился к нулю и даже был со знаком минус. Тогда звучало много прогнозов — мол, вот-вот все закончится. Мы в то время утверждали: нет, все только начинается, и, начиная с того момента, в нашей экономике наблюдается положительная динамика, имеющая серьезное содержание, и я ничуть не сомневаюсь, что проводимая нами политика последовательно приведет к положительной динамике”, — сказал Н.Пашинян.

Коснувшись напряженной в политическом плане ситуации минувшего года (состоялись 5 раз выборы премьер-министра, в стране сменились 3 главы правительства, был избран новый Президент, состоялись внеочередные выборы парламента и Совета старейшин столицы), премьер отметил, что удалось сохранить экономическую стабильность.

Строительный бум

Весьма интересные процессы имеют место в строительной сфере, отметил премьер. В январе-феврале тут в Армении наблюдался рост, превышающий 20 процентов.

“Серьезнейший рост заметен также в сфере ипотечного кредитования. Здесь рост, по сравнению с минувшим годом, составил в январе 77 процентов, в феврале — 100 процентов. Объем портфеля ипотечных кредитов в стране возрос на 30 процентов, составив 70 млрд драмов. Иначе говоря, с мая прошлого года по сей день граждане РА заключили сделок на покупку квартир на 150 млн долларов”, — сказал премьер, пояснив: это означает рост веры граждан РА в собственное будущее — самое важное проявление оптимизма. Можно утверждать, что Армения стоит на пороге строительного бума.

Возросли и объемы промышленной продукции — на 1,9 процента за два месяца текущего года. И это при том, что в январе объемы промышленной продукции сократились на 1,1 процента, зато в феврале — возросли на 4,7 процента. Прирост в торговле в январе-феврале составил 13,1 процента, в сфере услуг — 17,5, производстве пищевых продуктов — 25, напитков — 30 процентов и т.д.

“Это сухие цифры, ничего не говорящие без заложенной в их основе философии и идеологии. Все это означает, что наша модель экономического развития и экономической революции работает. И я убежден — будет работать еще лучше”, — сказал премьер, подчеркнув, что главное действующее лицо экономической революции — гражданин, хозяйствующий субъект, основной же задачей правительства является поощрение индивидуальной работы, создание равных конкурентных условий, облегчение налогового бремени и т.д.

Премьер напомнил, что, в отличие от прошлого года, в нынешнем, например, Техутское месторождение, которое статистически обеспечивало огромный процент нашего промышленного роста, уже около года не работает, подчеркнув, что в горнодобывающей сфере у нас было два гиганта, обеспечивающих львиную долю наших промышленных статистических показателей. И сегодня мы имеем рост в условиях, когда эти два гиганта не работают, отметил Пашинян, сообщив также, что ныне проводится очень активная работа в связи с Техутским месторождением, и вовлеченные в процесс люди заверяют правительство — очень скоро в этой сфере мы добьемся успеха.

Эксперты оценивают позитивно

Говоря о зарегистрированных высоких показателях, премьер подчеркнул, что их отмечают также авторитетные международные экспертные организации.

Это чрезвычайно важные оценки — при обсуждении того или иного инвестиционного проекта любой международный или зарубежный инвестор интересуется мнением этих организаций об Армении, отметил Пашинян, добавив: “Я рад констатировать, что в течение этих 10 месяцев и с Всемирным банком, и с Международным валютным фондом, и с Евросоюзом, и с другими организациями-донорами сформировалась исключительно позитивная рабочая атмосфера. И это вселяет уверенность, что у нас будет действительно совершенно иная инвестиционная среда. В этой связи хочу сказать, что по состоянию на данный момент в стадии обсуждения с правительством находятся 89 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,1 млрд долларов. 49 из них (на сумму 765 млн долларов) оценены как реалистичные и находятся на том или ином этапе реализации. Иные программы (в рамках 2,337 млн долларов) — в стадии обсуждения”.

Премьер подчеркнул, что сущностью программы правительства было закрепление ценностей ненасильственной бархатной народной революции, совершенной в Армении в апреле-мае 2018 года — как основы общественных и национальных отношений и реализация идей революции как постоянной политической реалии. По словам главы Кабинета министров, это, по сути, и было сущностью программы правительства, и он имеет честь констатировать — этот постулат реализован в полной мере.

Завершая представление парламенту хода выполнения программы правительства и имеющихся результатах, Никол Пашинян заявил, что правительство РА служило, служит и будет служить гражданам страны, Республике Армения.

Премьер-министр ответил на вопросы народных избранников, число которых достигло более четырех десятков, а в заключение обобщил дебаты.

Оружие на продажу

Армения проведет испытания имеющихся в сфере военной промышленности разработок и, убедившись в их боеспособности, наладит их серийное производство. Оно должно быть ориентировано на экспорт. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Андраника Кочаряна в ходе дебатов по докладу правительства о выполнении программы.

“Военно-промышленный комплекс — одна из тех сфер, в которой мы с большим трудом тратим или не можем потратить выделенные на исследовательскую работу небольшие суммы. Оказалось, для того, чтобы потратить эти деньги, нужны определенные инфраструктуры, и в первую очередь профессиональные способности. Эта проблема у нас имеется.

Наша политика заключается в том, что мы должны предоставить серьезное финансирование военной промышленности, чтобы сдвинуть ее с места. Сегодня у нас есть некоторые успехи, некоторые разработки, которые в результате могут стать очень серьезным серийным производством. Но сейчас, на данном этапе наша задача — провести экспертизу этих разработок, убедиться в их боеспособности, и когда мы убедимся в их боеспособности, начнем их серийное производство”, — сказал Пашинян. Он отметил, что при запуске серийного производства необходимо учитывать, что оно не будет создаваться только для удовлетворения армянского рынка. Оно должно быть ориентировано на экспорт. “Рынок оружия в мире очень большой, и мы должны попытаться сделать там свое предложение”, — отметил премьер-министр. “По существу, считая завершенным этап политических побед, мы послужим тому, чтобы наши граждане последовательно добивались и экономических побед, старт которым, со всей очевидностью, уже дан”, — заключил он.

Нет — дешевой рабочей силе

Предусмотренное налоговым кодексом уравнивание подоходного налога преследует следующую цель: высококвалифицированные специалисты должны получать высокую зарплату.

В результате уравнивания определенная проблема социального неравенства будет решена в дальнейшем в результате реформ в сфере налога на имущество, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Геворга Папояна, отметившего, что повышение акцизного налога, предусмотренное налоговыми реформами для некоторых хозяйствующих субъектов, вызвало проблему, серьезными реформами по части налога на имущество.

“В программе нашего правительства предусмотрено, что мы должны поощрять политику высокой зарплаты. Мы не хотим бороться за то, чтобы человек продолжал получать зарплату в 80 тысяч драмов, и мы бы сделали так, чтобы он жил хорошо. В Армении не должно быть дешевой рабочей силы. В Армении должна быть высококвалифицированная рабочая сила, которая будет получать высокую зарплату. И мы снижаем налог на прибыль для высоких зарплат, чтобы сделать это послание. Мы хотим стать высокотехнологической страной, но, с другой стороны, ставим на высокие зарплаты в технологическом секторе столько налогов, что никто не захочет делать инвестиции. Мы должны подтолкнуть людей к повышению профессиональных навыков”, — сказал Пашинян.