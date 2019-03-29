Сегодня в Вене, как ожидается, должна состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Инициатива ее организации принадлежит сопредседателям Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. И это будет фактически первая встреча лидеров двух стран под эгидой МГ ОБСЕ. Три предыдущие встречи Пашиняна и Алиева — 28 сентября 2018г. в Душанбе, 6 декабря 2018г. в Санкт-Петербурге и 22 января 2019г. в Давосе — носили неформальный характер.

В ходе встречи с армянскими парламентариями за день до отъезда в Австрию Никол Пашинян, отвечая на вопрос о повестке предстоящей встречи, отметил, что во время предыдущих обсуждений с президентом Азербайджана он заявил о своей позиции, что, как минимум, на начальном этапе эти встречи не должны иметь конкретную повестку дня: “Должен быть широкий круг вопросов, и мы просто должны обменяться мнениями по различным вопросам”. По его словам, обмен мнениями будет включать и вопрос возвращения Арцаха в переговорный процесс. Пашинян отметил, что этот вопрос был первым пунктом его выступления в Степанакерте на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха 12 марта. Премьер-министр Армении тогда отметил, что возвращение Арцаха в переговорный процесс — не каприз, не предусловие, а простая констатация того, что в вопросе урегулирования конфликта восстановление полноценного формата переговоров имеет ключевое значение. “То, что было заявлено в Степанакерте, является повесткой, с которой мы идем, и является той платформой, на которую мы будем опираться в дальнейшем переговорном процессе”, — заявил Пашинян.

Азербайджан, подтвердив факт готовящейся встречи, от расширенных комментариев воздержался. Но это вовсе не значит, что Баку внес хоть малейшие изменения в свою позицию. Это подтверждают все комментирующие предстоящую встречу эксперты как армянские, так и иностранные. Более того, многие из них говорят о ведущейся Азербайджаном подготовке к военному решению конфликта. Так, политолог, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов объясняет наблюдающееся в последние месяцы на линии соприкосновения относительное затишье стремлением Азербайджана не нагнетать сейчас ситуацию “в расчете на то, что армянское общество будет и дальше дробиться и будет создаваться все более благоприятная ситуация для военного реванша”. По его мнению, переговорный процесс сейчас замрет надолго, ибо Пашинян высказал идею, которая неприемлема для Алиева, и максимум, что может продолжаться, это очередные встречи, которые организуют международные посредники. “А сам результат этих встреч будет таким, какой мы наблюдаем последние лет двадцать — достигаются только договоренности о продолжении переговоров. Нет никаких предпосылок для продвижения в переговорном процессе, так как для этого необходимо, чтобы какая-то из сторон была готова пойти на уступки. Но на уступки ни Алиев, ни Пашинян не пойдут”, — сказал политолог EADaily.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев тоже не ждет от предстоящей в Вене встречи прорыва в переговорах, поскольку противостояние между сторонами не ослабло. По его наблюдениям, политика Баку в настоящее время стала более провокационной, что подтверждают события последнего времени. Что касается снижения напряжения в зоне Арцаха, то, по мнению эксперта, оно носит временный характер, и азербайджанская сторона просто выжидает, чтобы повторить события 2016 года. Евсеев отметил “Русарминфо”, что никакого отвода тяжелых вооружений не осуществляется, напомнив и про активность Азербайджана и Турции в Нахиджеване — это создание армейского комплекса, строительство железной дороги, зоны свободной торговли, заявления о том, что с этого направления может быть перекрыто движение на Республику Арцах. По словам российского эксперта, Баку ничуть не изменил свою позицию по возвращению Арцаха в переговорный процесс и настроен на силовое решение конфликта.

“Баку настроен на силовой “возврат” Нагорного Карабаха. Не зоны безопасности, а всего Нагорного Карабаха”, — отметил он.

Ничего нового для нас из уст российских экспертов не прозвучало. Это то, о чем армянское экспертное сообщество говорит не одно десятилетие. И Азербайджан своей политикой лишь подтверждает подобные выводы. Затишье затишьем, а обстрелы позиций ВС Арцаха и Армении носят регулярный характер. Как и азербайджанские учения в прифронтовой зоне, а также инженерные работы на передовой. 13 марта азербайджанские ВС в течение получаса обстреливали позиции АО Арцаха из минометов калибра 60 мм. А 26 марта с сопредельной селу Бердаван Тавушской области территории попытались провести инженерные работы, приблизившись к передовым позициям ВС Армении. Не подчиняясь предупреждениям армянской стороны, ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям. Ответным огнем ВС Армении заставили противника умолкнуть и прекратить инженерные работы. С армянской стороны потерь нет.

Примечательно, что Азербайджан, вопреки обыкновению, скрывать потери не стал, оперативно заявил о гибели одного своего военнослужащего, обвинив при этом в перестрелке армянскую сторону, стремясь получить дивиденды перед встречей Пашинян-Алиев в Вене. А Армении и сопредседателям — это знак, свидетельствующий о необходимости реализации Венских и Санкт-Петербургских договоренностей о внедрении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Тогда Азербайджану не удастся так легко перекидывать вину с больной головы на здоровую.

Не приходится сомневаться, что Баку будет продолжать попытки продвижения своих позиций. После провала вышеприведенной попытки продвижения начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев распорядился об укреплении оборонительных позиций на границе с Арменией, дал поручения по совершенствованию мер обороны в приграничных Газахском и Агстафинском районах, созданию современной пограничной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий и солдатских казарм в пограничных комендатурах и боевых пунктах. Кстати, с октября прошлого года, когда на границе с Арменией были задействованы подразделения пограничной службы Азербайджана, оснащенные самым современным вооружением и боевой техникой (основная часть боевых вертолетов Ми-35, закупленных у России, поступила на вооружение именно этого рода войск), противник начал проведение инженерно-строительных работ по всему участку армяно-азербайджанской границы. Что это, если не подготовка к новой агрессии в ожидании благоприятных — внутри- и (или) внешнеполитических — условий для нанесения удара. Пока же у Азербайджана нет уверенности в успешном проведении военного блицкрига, он имитирует готовность к мирному урегулированию, пытаясь посредством международных посредников воздействовать на Армению и попутно бряцает закупаемым на нефтедоллары оружием.

Возвращаясь к встрече Пашинян-Алиев в Вене, отметим, что в столице Австрии премьер-министр Армении надеется также получить определенные разъяснения по поводу Мадридских принципов. По его словам, азербайджанская трактовка этих принципов для Армении неприемлема. Возможно, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявят, что Азербайджан трактует их неверно, предположил Пашинян…