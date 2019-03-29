По инициативе Национального центра камерной музыки и при поддержке Министерства культуры Армении были организованы два концерта, посвященные 80-летию известного армянского композитора Тиграна Мансуряна.

В Доме камерной музыки 21 марта при участии Государственного камерного хора Армении (художественный руководитель и дирижер Р.Млкеян) состоялся концерт “Вместе с Чаренцем”. В программе прозвучали произведения для хора Тиграна Мансуряна на слова Егише Чаренца. В качестве солистов выступили Гурген Бавеян (баритон), Ирина Закян (сопрано), Артур Аванесов (фортепиано), Самвел Топалян (декламация).

Второй концерт, “Семь хоровых песен”, написанных уже на слова Аветика Исаакяна, состоялся 26 марта.

В рамках концерта выступили Ирина Закян (сопрано), Кристина Саакян (меццо-сопрано), Артур Аванесов (фортепиано), Яна Мовсисян (альт), Лусине Акопян (фортепиано), Бабкен Чобанян (декламация).