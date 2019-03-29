На этой неделе парламент внес важные изменения в законы РА “О рекламе” и “Об административных правонарушениях”. Инициатор корректировок в законах, депутат Ованес Ованнисян, поднял крайне важный вопрос: некие организации посредством рекламы предлагают студентам рефераты, курсовые, дипломные и иные работы.

И все это беспрепятственно рекламируется — предложения услуг такого рода можно с легкостью найти в Интернете с прямыми или посредническими ссылками, в общественном транспорте, на территории учебных заведений, на остановках и в иных средствах внешней рекламы.

Конечно, всеми этими “благами” сполна пользуются нерадивые студенты, которые фактически платят за то, чтобы не учиться. Тем более, что услуги эти (рефераты, курсовые, дипломные и иные работы) достаточно доступны — всего 500 драмов за страницу.

Автор законопроекта также отметил, что база данных подобных “научных трудов” пополняется работами студентов, печатающих свои работы на принтере для представления в вуз. Сохранившаяся в компьютере копия и предлагается в качестве подобной услуги. Яркий, таким образом, образчик теневой предпринимательской деятельности, когда продается чужой интеллект без приложения малейших усилий, не говоря уже о том, что любой студент-лодырь, прекрасно зная, что без труда приобретет курсовую по нужной теме, не станет заморачиваться написанием таковой, тем более, что и не сможет, даже при желании.

И так из года в год работа одного предлагается другим, развивая процветающий институт плагиата. По всей вероятности, знают об этом и в вузах, и система бесперебойно действует.

С принятием закона положение шустрых студентов несколько осложнится — первое время трудно будет найти готовые курсовые, рефераты, дипломные работы, но не приходится сомневаться, что система найдет выход и на этот случай. Нечестные рекламодатели будут также штрафоваться, время покажет, в какой мере это повлияет на них.

Инициатор законопроекта и сам признался, что предложенная мера не в состоянии полностью изжить проблему, но сдержать порочное явление вполне способна.