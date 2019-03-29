Государство Март 29, 2019 | Автор : admin

В прокуратуре Армении возбуждено два уголовных дела по факту нарушения порядка в одной из воинских частей Сюника. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Первое дело возбуждено по части 2 статьи 364 (отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц), второе — по части 1 статьи 375 (злоупотребление властью, превышение власти или бездействие власти). Первое — это отказ военнослужащего или группы лиц от военной службы или выполнения отдельных обязанностей, что сопровождалось их фактическим прекращением, второе — злоупотребление руководителем или должностным лицом властью или должностным положением, превышение должностных полномочий”, — сказала Аревик Хачатрян.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отреагировал на публикации в прессе об инциденте в одной из воинских частей Мегри. Он отметил, что нарушения и неповиновение в ВС Армении недопустимы, и они будут наказаны по всей строгости закона. “В связи с указанным инцидентом, который не совсем правильно был представлен в прессе, вышестоящим командованием воинской части было проведено соответствующее служебное расследование и решено наказать как рядовых военнослужащих, так и командный состав. Несколько офицеров уволены. Мы предупреждаем, что любое посягательство военнослужащего на дисциплину и боеспособность ВС будет строго наказано”, — написал Ованнисян.